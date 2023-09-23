سلماوي: يكشف موقف هيكل معه عقب فصله من الأهرام

قال الكاتب الكبير محمد سلماوي، إن الراحل محمد حسنين هيكل الذي تحل اليوم مئوية ميلاده، ترك أثرا فى الصحافة المصرية على امتداد تاريخها أعمق من كل الذين سبقوه، ولقب بجدارة بلقب «الأستاذ».

وأضاف سلماوي، في تصريحات خاصة لموقع صدى البلد، أن هيكل بجانب موهبته الصحفية الفذة وقدراته الشخصية المتفوقة، كان أستاذا لجيل بأكمله، وكان معنيا بشكل شخصي بتربية جيل من الصحفيين الأكفاء الذين أثروا الصحافة المصرية والعربية من بعده، وكل من عمل معه يذكر الدروس التي تعلمها منه.



وتابع: لن أنسى يوم فصلت من الأهرام عام ١٩٧٣ ضمن قائمة من ١٠٤ كتاب وصحفيين ضمت أحمد بهاء الدين ويوسف إدريس وأحمد حمروش وغيرهم، وطلب منا أن نسلم أنفسنا لمصلحة الاستعلامات الحكومية ففعلنا، وكان هيكل فى رحلة للشرق الأقصى، وبعد عودته حرص على أن يستدعيني لمقابلته وقال لى: هل سلمت نفسك بالفعل لمصلحة الاستعلامات؟ قلت: نعم. قال: لماذا؟ قلت: كان قرارا من الرئيس السادات، فقاطعني قائلا: الرئيس السادات من حقه أن يصدر ما يريد من قرارات كرئيس للجمهورية، لكنك أنت وحدك الذى تملك أن تحول نفسك من صحفي إلى موظف حكومة، فندمت على الخطأ الذى ارتكبته فى حق نفسى، وأدركت أن لى إرادة حرة تسمح لى بالتمسك بصفتي الصحفية، وبمعرفة متى أرفض ما يعرض علىً، وكان ذلك درسا مهما فى بداية حياتي الصحفية اهتديت به طوال عملي بالصحافة والذى امتد نصف قرن من الزمان.



وأكمل: تعلمنا أيضا من مواقف هيكل الشخصية ما لم يلقنه لنا، وقد حرص هيكل بعد أن ترك الصحافة أن ينشئ مؤسسة صحفية تواصل رعايته لشباب الصحفيين بعد رحيله، وهى مؤسسة هيكل التي سنحتفل معها اليوم بتقديم جوائزها السنوية لجيل تتالى لنا من شباب الصحفيين.