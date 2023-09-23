ميناء دمياط يستقبل 9 سفن حاويات وبضائع عامة

أصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط بياناً اعلاميا جاء فيه أن الميناء استقبل خلال الـ 24 ساعة الماضية 9 سفن وغادرت 7 سفن ، ووصل اجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 39 سفينة .

و بلغت حركة الصادر من البضائع العامة 11601 طن تشمل : 6372 طن يوريا و 1958 طن رمل و 1061 طن ملح و 2210 طن بضائع متنوعة .

وبلغت حركة الوارد من البضائع العامة 62170 طن تشمل : 11550 طن خردة و 1010 طن خشب زان و 11850 طن كسب صويا و 12775 طن قمح و 10000 طن سكر و 1200 طن فلور سبار و 8542 طن حديد و 2000 طن بضائع متنوعة و 9729 راس ماشية ( عجول تسمين ) بإجمالي وزن 3243 طن .

بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 300 حاوية مكافئة و عدد الحاويات الوارد 75 حاوية مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 2734 حاوية مكافئة .

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 17573 طنًا ... بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 386974 طنًا ، بينما بلغت الشاحنات دخولًا وخروجًا عدد 2719 شاحنة .