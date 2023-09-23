جننتنا بشعرك.. تعليق مثير من مدحت شلبي على ظهور محمد رمضان الأخير

تداول رواد السوشيال ميديا تعليق مدحت شلبي، على وجود الفنان محمد رمضان في مدرجات الجماهير الحاضرة لمباراة النصر والأهلي والتي انتهت باربعة أهداف مقابل ثلاثة للنصر.

وعندما شاهد محمد رمضان لم يعرفه في البداية لكن الفنان قام بحركته الشهير بالإشارة بأصبعه برقم “1”، وتأكد حينه أنه محمد رمضان، مبديا تعجبه من لون شعره قائلا : ”مرة تصبغه أسود ومرة أبيض .. انت جننتنا يا رمضان”.

ظهور محمد رمضان

تابع الفنان محمد رمضان، مباراة فريقي النصر والأهلي السعودي، من مدرجات ملعب المباراة والتي اقيمت ضمن مباريات الدوري السعودي.

صلح محمد رمضان ونوال الزغبي

وفي سياق آخر، كانت الفنانة اللبنانية نوال الزغبي، قد نشرت أول فيديو يجمعها بالفنان محمد رمضان، على مسرح الموريكس دور، بعد الصلح الذي تم بينهما .

وأعربت نوال خلال الفيديو عن حبها الشديد لـ محمد رمضان وعلقت قائلة: أصدقاء للأبد مش ممكن حدّ يتعرّف عليك يا محمد وما يحبّكش.. قمّة التواضع والأخلاق.

تفاصيل الصلح بين نوال الزغبي ومحمد رمضان

وكرم مهرجان الموريكس دور في دورته الأخيرة، الفنان محمد رمضان، كأفضل فنان عربي، عن دوره في مسلسل جعفر العمدة فى موسم رمضان 2023.

وشهد حفل الموريكس دور خلال هذه الدورة جلسة صلح بين محمد رمضان ونوال الزغبي على المسرح وذلك بعد مبادرة من اللبناني جمال فياض.

وفوجئت نوال الزغبي خلال تكريمها صعود محمد رمضان وسط ذهول من الحضور وقام باحتضانها وتقبيلها، فيما شرحت نوال سبب تصريحاتها السابقة بأنها لا تعرف فنان باسم محمد رمضان، قائلة: “أنت اللى استفزتني، عشان كده قولت ما أعرفكش، وهو في حد مايعرفكش؟”.

فيما أوضح محمد رمضان، وجه نظره، مؤكدا أنه لم يقصد الإهانة لنوال الزغبي، مشيرا إلى أنه تم سؤاله عن الفنانة اللبنانية التي يحلم بتقديم ديو معها، وكان الرد، أنها لم تولد حتى الآن فنانة يحلم بالغناء معها، وهو ما استفز نوال، ما دفعها للإدلاء بالتصريح السابق.