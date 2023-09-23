كاميرا 200 ميجابكسل وأداء جبار.. أقوى موبايل ريلمي Realme للشباب والفئة المتوسطة

يعد هاتف Realme 11 Pro Plus واجدا من الهواتف التي حازت إعجاب المستخدمين خلال الفترة الأخيرة لما يتمتع به من إمكانات كبيرة أبرزها معالج قوي وبطارية كبيرة، بالإضافة إلى كاميرا فائقة دقة 200 ميجابكسل، الأمر الذي يرشحه لأن يكون واحدا من أفضل هواتف شركة ريلمي للشباب والفئة المتوسطة.

سعر هاتف ريلمي Realme 11 Pro Plus

ويتوفر هاتف ريلمي Realme 11 Pro Plus في السوق المصري بسعر يبدأ من 16 ألفا و999 جنيها مصريا، علما بأن السعر يختلف حسب النسخة وأيضا حسب المتجر.

مواصفات هاتف ريلمي Realme 11 Pro Plus

وجاء هاتف ريلمي Realme 11 Pro Plus بشاشة مقاومة للمياه والغبار من نوع AMOLED ، قياس 6.7 بوصة، بدقة 1080 × 2412 بيكسل، وجودة عرض +FHD ، ومعدل تحديث 120 هرتز في الثانية، مع مسشتعر للبصمة تحت الشاشة،وتقنية +HDR10.

ويقدم هاتف ريلمي Realme 11 Pro Plus كاميرا خلفية رئيسية بدقة 200 ميجابكسل بفتحة f / 1.75 مع ميزة التثبيت البصري OIS، يمكنها تسجيل مقاطع الفيديو بدقة 4K، وكاميرا بعدسة واسعة دقة 8 ميجابكسل، ومستشعر للماكرو بدقة 2 ميجابكسل، مع كاميرا أمامية بدقة 32 ميجابكسل.

ويحتوي هاتف ريلمي Realme 11 Pro Plus على بطارية بقوة 5000 مللي أمبير في الساعة، تدعم الشحن السريع السلكي بقدرة 100 وات ، والتي يمكنها شحن الهاتف من 1% إلى 50٪ في غضون 10 دقائق، مع منفذ شحن من نوع USB Type-C 2.0، ونظام التشغيل Android 13، وواجهة المستخدم للسوفت وير Realme UI 4.0.

ويعمل هاتف ريلمي Realme 11 Pro Plus، بمعالج ثماني النواة من نوع Mediatek Dimensity 7050 من شركة ميدياتك، مع وحدة معالجة رسوميات من نوع Mali-G68مقترنا بذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 8 و 12 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية سعة 256 و 512 جيجابايت و 1 تيرابايت.