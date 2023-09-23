دعاء لأبي المتوفي في المولد النبوي، يعد الدعاء للمتوفي من أفضل الصدقات الجارية، ويستحب للمسلم أن يستغل الأوقات أو المناسبات التي يستجاب فيها الدعاء في أن يدعوا لأبيه أو لكل متوفى في أسرته، وفيما يلي مجموعة من الأدعية للأب المتوفي ولكل ميت.

اللهم في هذه الساعه المباركه اجعل قبر ابي روضه من رياض الجنه واغفر له ذنوبه كلها كبيرها وصغيرها وتغمده بواسع رحمتك.

-اللهم ارحم أبي واجعل اعوامه في الجنة أجمل واجعل فرحته بك إلاهي وبلقائك ، اللهم اجعل العام الجديد خيرا علينا جميعا وارحم موتانا وموتى المسلمين ، اللهم اشفي مرضانا ومرضى المسلمين واجعلها سنه استقرار ورحمه.

-اللهم من كان حيا منهم فأطل في عمره على طاعتك وبارك فيه ومن مات منهم ، اللهم فنور قبره وافسح له مد بصره واجعل قبرة روضه من رياض الجنة ورحمك الله يا ابي كم كنت لنا نورا وضياء بعد الله رحمك الله يا ابي .

دعاء للمتوفي

-اللهم أبعد عنا وعن أحبتنا متاعب الدنيا، ولا تذقنا طعم الحزن، ولا دموع الضيق، اللهم صلي وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

- اللّهم ربَّ جبرائيل وميكائيل وربَّ إسرافيل أعوذ بك من حر النار ومن عذاب القبراللّهم كما أحسنت خَلقي فأحسن خُلُقي.

- اللّهم ثبتني واجعلني هادياً مهدياً أستغفر الله، وأتوب إليه مما يكره قولاً وفعلاً، وباطناً وظاهراً. اللّهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات.

-السنة الجديدة ودعنا عام واستقبلنا عام فارقنا احباب وتمنينا انهم معنا ، اللهم ارحم كل من سكن تحت التراب من عبادك ، اللهم أرحم أرواحا لم يكن من نصيبهم أن يحضروا السنة الجديدة ، اللهم في هذه السنه الجديده اجعل أبي من اهل الجنه وارحمه برحمتك يارب .

-اللّهمّ إنّ عصيتك جهراً فاغفر لي، وإن عصيتك سراً فاسترني، اللّهم لا تجعل مصيبتي فى ديني ولا تجعل الدنيا أكبر همّي، اللهم لا تجعل ابتلائي في جسدي، ولا في مالي، ولا في أهلي.

اللَّهمَّ إنَّ فلانَ بنَ فلانٍ في ذِمَّتِك وحبلِ جِوارِك فَقِهِ من فتنةِ القبرِ وعذابِ النَّارِ وأنتَ أهلُ الوفاءِ والحقِّ فاغفر لَه وارحمهُ إنَّكَ أنتَ الغفورُ الرَّحيمُ.

- اللهم أنت ربها، وأنت خلقتها، وأنت هديتها للإسلام، وأنت قبضت روحها، وأنت أعلم بسرها وعلانيتها، جئنا شفعاء فاغفر له.

- اللهمّ آته برحمتك ورضاك، وقهِ فتنة القبر وعذابه، وآته برحمتك الأمن من عذابك حتّى تبعثه إلى جنّتك يا أرحم الرّاحمين اللهمّ أسكنه فسيح الجنان، واغفر له يا رحمن، وارحمه يا رحيم، وتجاوز عمّا تعلم يا عليم.

اللهم أجعلها أسعد ايامه ولياليه وأجعله يارب منعم في قبره إلى يوم يبعثون اللهم أنر قبرا وضع فيه قطعة من قلبي اللهم أرحم أبي رحمة واسعة وأغفرله وتجاوز عنه واجمعنا به فالفردوس الأعلى يارب .

اللهم فى اول يوم من ايام العام الجديد اسالك يالله ان ترحم أبي وتجعل مثواه الجنة ، اللهم ادخله الجنة من غير مناقشة حساب ولا سابقة عذاب ، اللهم انسه فى وحدته وانسه فى وحشته وانسه فى غربته ، اللهم انزله منزلا مباركا وانت خير المنزلين

- اللهم لا تجعل ذكر أبي منقطع و سخر له الدعوات كل العمر اللهم ارحم أبي وأغفر له وارفع درجاته و أجمعنا به في جنتك يا الله .

- اللهم أرفع أبي درجة في الجنة فيقول من أين لي هذا يالله فيقال بدعاء اهلك لك.

- اللهم لا تجعل ذكر أبي منقطع و سخر له الدعوات كل العمر اللهم ارحم أبي و أغفر له و ارفع درجاته و أجمعنا به في جنتك يا الله.

- اللهمّ أسكنه فسيح الجنان، واغفر له يا رحمن، وارحمه يا رحيم، وتجاوز عمّا تعلم يا عليم.

اللـهـم إنه كان يشهد أنك لا إله إلا أنت وأن محمداً عبدك و رسولك و أنت أعلم بها، اللهم ثبتها عند السؤال اللـهـم إنها بزمتك و حبل جوارك فقها فتنة القبر وعذاب النار ، وأنت أهل الوفاء والحق فاغفر لها و ارحمها إنك أنت الغفور الرحيم

- اللَّهُمَّ إنّه في ذمّتك وحبل جوارك، فقِهِ فتنة القبر، وعذاب النّار، وأنت أهل الوفاء والحقّ، فاغفر له وارحمه إنّك أنت الغفور الرّحيم اللهم في يوم الجمعة؛ ارحم من ضمه التراب واشفي من انهكه الوجع وأغث من أثقله الهم واهدي من غرته الدنيا اللهم اغفر واصفح عن ميتنا وباعد بينه وبين فتنة القبر واجعله روضة عليه مستبشرا بلقائك لا إله إلا أنت الغني عن التعذيب الغفور

اللهم اجعل قبره روضة من رياض الجنة.

- اللهم لا تطفىء نور قبر فقيدي واجعل الجنة أجمل مسكن له اللهم ارحمه برحمتك واغفر له.

- اللهم ارحم أبي رحمة تكفي أهل الأرض والسماء اللهم أعف عنه وأبدله خيرا مما ترك وراءه يارب العالمين.

- اللهم ارحم من مات بالدنيا ولم يمت في قلوبنا اللهم ارحمه فهو أغلى من فقدنا اللهم في هذه الساعة المباركة أسكنه فسيح جناتك يا ارحم الراحمين.

- اللهم أرفع أبي درجة في الجنة فيقول من أين لي هذا يالله فيقال بدعاء اهلك لك، اللهم اغفر واصفح عن ميتنا وباعد بينه وبين فتنة القبر واجعله روضة عليه مستبشرا بلقائك لا إله إلا أنت الغني عن التعذيب الغفور.

اللهم أنزل الضياء والسرور على قبره اللهم اجعل قبره نور دائم لا ينقطع واجعله في مساكن جناتك امن مطمئن يا أرحم الراحمين وسخر له الدعوات طول العمر ، اللهم ارحم أبي وأغفرله وارفع درجته يارب العالمين .

اللهم ارحم ابي تاج راسي واجعل قبره عليه روضة من رياض الجنه وجزاءه الخير على تربيته لي على الخير وحب الناس فقدته العام الماضي ، اللهم يارب اجعل عام الجديد فرح وسرور وكل من أحب والمسلمين جميعا