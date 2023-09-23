العثور على كشف أثري نادر في قطاع غزة.. ما القصة؟

قالت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، إنه تم العثور على 4 قبور في منطقة قريبة من مشروع إسكان المدينة المصرية في منطقة السودانية، شمال غرب غزة.

وأُعلن في قطاع غزة، العثور على 4 قبور جديدة في المقبرة الرومانية، شمال غربي مدينة غزة، في أثناء عمليات التنقيب في المكان، وتبين أنها تعود لـ 2000 عام.

وأضاف أحد خبراء الآثار، أن العدد الإجمالي للقبور المكتشفة في تلك المقبرة، اكتمل، ليصبح 134 قبرًا، أبرزها التابوتان الرصاصيان اللذان اكتشفا في وقت سابق، حيث أن القبور المكتشفة تتوزع على 4 أنواع من القبور في المساحة الإجمالية للمقبرة الرومانية التي تبلغ مساحتها 4 آلاف متر مربع، ويعود تاريخها إلى 2000 عام مضت.

وتعود المقبرة الرومانية التاريخية إلى حقبة ما بين القرن الأول قبل الميلاد، والقرن الثاني بعد الميلاد، وبذلك من المتوقع أن يكون تم الانتهاء من اكتشاف أول مقبرة كاملة في غزة.