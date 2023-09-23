أبيض X أبيض.. مي حلمي تثير جدلا بإطلالة أنيقة وجريئة

نشرت المذيعة مي حلمي، صورة جديدة لها، عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهرت مي حلمي في الصور، بإطلالة أنيقة وجريئة، مرتدية توب باللون الأبيض، اتسم بـ ستايل الهاف ستومك، مع بنطلون أبيض، ونسقت معهم حقيبة يد كبيرة.

ولفتت مي حلمي، الأنظار في الصور، بـ فلير الشفايف، وبإطلالتها الجريئة، ووضعت لمسات من الماكياج؛ لتبرز جمال ملامحها، وتركت شعرها الأشقر منسدلا على كتفيها.

وتحرص مى حلمى على مشاركة جمهورها عبر حسابها على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، أبرزالصور والإطلالات التي تظهر بها في مختلف المناسبات.

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