احتفالا باليوم الوطني السعودي.. جورجينا واقعة فى حب العباية والبخور ..شاهد

أحتفلت عارضة الأزياء جورجينا رودريجز صديقة كريستيانو رونالدو نجم منتخب البرتغال ونادي النصر السعودي، وهي ترتدي عباية سعودية باللون الأخضر، احتفالاً باليوم الوطني السعودي.

ونشرت جورجينا فيديو على موقع تيك توك ، حيث كانت ترتديها، بجانب شرب القهوة، واسخدام البخور خلال فاعليات المملكة العربية السعودية للاحتفال باليوم الوطني.

يذكر أن رونالدو وجورجينا يعيشان قصة حب منذ 2016، وأنجبا ألانا مارتينا عام (2017) وبيلا إزميرالدا عام(2022)،كما تعتني بالطفل كريستيانو جونيور، المولود في عام 2010 من أم مجهولة، والتوأم إيفا وماتيو المولودان في عام2017 من أم بديلة أيضاً.

ويعيش كريستينانو وجورجينا معًا في المملكة العربية السعودية، بعد انضمام اللاعب البالغ من العمر 38 عامًا إلى نادي النصر في يناير الماضي، بعد انتهاء عقده مع نادي مانشستر يونايتد.

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