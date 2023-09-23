فرنسيون يعتدون على سيارة شرطة أثناء تظاهرهم على عنف وعنصرية الداخلية

شهدت مظاهرة ضد عنف الشرطة في باريس يوم السبت بعض الاشتباكات بين المتظاهرين والشرطة فيما وصفه وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان بـ«العنف غير المقبول».

وأظهرت لقطات فيديو نشرها قائد شرطة باريس لوران نونيز على موقع X، المعروف سابقا باسم تويتر، سيارة شرطة متحركة وهي تتعرض للضرب بقضبان حديدية. وقال نونيز أيضًا إن أحد البنوك قد تم استهدافه.

وكتب دارمانين على موقع X: 'نحن نرى إلى أين تقودنا الكراهية المناهضة للشرطة'.

وقال نونيز لقناة بي إف إم التلفزيونية إن أحد ضباط الشرطة خرج من السيارة حاملا بندقيته لكنه لم يستخدمها، مضيفا أن المظاهرة استؤنفت بشكل طبيعي بعد أن تمكنت سيارة الشرطة من المغادرة.

وأضاف أنه تم اعتقال ثلاثة أشخاص.

وكانت عدة جمعيات وأحزاب سياسية دعت إلى المظاهرات في عدة أجزاء من فرنسا للاحتجاج على العنف والعنصرية المزعومين من قبل الشرطة.