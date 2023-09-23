تسبب البكتيريا.. سلامة الغذاء تحذر من تناول الأسماك النيئة والمشوية والمملحة

حذرت الدكتورة شيرين علي زكي رئيس لجنة سلامة الغذاء بالنقابة العامة للأطباء البيطريين، من تناول الأسماك غير المطبوخة جيدا.

وقالت شيرين علي زكي خلال مداخلة هاتفية مع برنامج “90 دقيقة”، المذاع عبر قناة “المحور” أن سيدة من أمريكيا تناولت بلطى، فأصيبت ببكتريا وتم بتر أطرافها الأمر الذى تسبب فى ذعر للمواطنين.

البكتيريا

وأكدت رئيس لجنة سلامة الغذاء بالنقابة العامة للأطباء البيطريين، أن البكتيريا التي أصيبت بها السيدة الأمريكية تنتقل للإنسان عن طريق المأكولات البحرية مهما كان نوعها إذا كانت غير مطهوة بصورة جيدة.

وأضافت شيرين علي زكي، يجب تنظيف المأكولات البحرية وطهيها جيدا ومن ثم تناولها، تجنبنا للبكتيريا، إضافة إلى الاستغناء عن الرأس والأحشاء كالأسماك المشوية والأسماك المملحة.