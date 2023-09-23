«أهلي 2008» يفوز على المصرية للاتصالات 6-2 في بطولة الجمهورية

حقق فريق الناشئين لكرة القدم بالنادي الأهلي مواليد 2008 فوزًا كبيرًا على ضيفه المصرية للاتصالات، بـ 6 أهداف مقابل هدفين، في المباراة التي جمعت بين الفريقين اليوم السبت، على ملعب الأهلي بمدينة نصر، ضمن منافسات الجولة الثالثة من بطولة الجمهورية.

بدأ المصرية للاتصالات بالتسجيل أولًا في الدقيقة الثالثة، ونجح الأهلي في الرد عن طريق حمزة عبد الكريم في الدقيقة الثامنة، وأضاف صالح موسى الهدف الثاني في الدقيقة 12، وسجل مانو الهدف الثالث في الدقيقة 18، ثم أضاف حمزة عبد الكريم الهدفين الرابع والخامس في الدقيقتين 30 و37، ليوقع على الهاتريك، واختتم بلال عطية سداسية الفوز في الدقيقة 38، وفي الشوط الثاني سجل الاتصالات هدفه الثاني من ركلة جزاء.

وبدأ «أهلي 2008» المباراة بتشكيل ضم كلا من:



حراسة المرمى: يوسف صنديد.



الدفاع: حمزة الدجوي - ياسين ياسر - حسن مصطفى - مهند الشامي.



وسط الملعب: عمر العدوي - بلال عطية - صالح موسى - عبد الرحمن رامي «مانو» - محمد صبري شندي.



الهجوم: حمزة عبد الكريم.

وشارك مروان محمد بدلًا من بلال عطية، وآدم علاء بدلًا من شندي، وزياد أيوب بدلًا من حمزة عبد الكريم، والحارس عمر النحاس بدلًا من صنديد، وعمر هشهش بدلًا من ياسين ياسر.

بهذا الفوز رفع «أهلي 2008» رصيده إلى 9 نقاط من الفوز في 3 مباريات، حيث فاز على لافيينا 3 -1 ، ثم على أسوان 9 - صفر، واليوم على الاتصالات 6 - 2، مسجلًا 18 هدفًا مقابل 3 أهداف في مرماه.

ويضم الجهاز الفني لفريق أهلي 2008 بالأهلي كلا من محمود بيومي مديرًا فنيًّا، ووائل إسماعيل مدربًا مساعدًا، ومصطفى عبد العظيم مدرب الحراس، وسيد عرفان الإداري، ومحمد الجمال طبيب الفريق، وعبد الله سمير مخطط الأحمال والإعداد البدني، وإبراهيم رشاد إخصائي التدليك.