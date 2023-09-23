نيفين منصور: قتل الكلاب مخالف للقانون والشريعة الإسلامية وأحكام الدين المسيحي

أكدت الإعلامية نيفين منصور، أن هناك موضوع تكرر أكثر من مرة خلال الفترة الأخيرة، ويتطلب وقف قوية لمنعه، وهو حقن الكلاب بمبيدات حشرية، وهو أمر يثير غضب الكثير.

وأضافت الإعلامية نيفين منصور، خلال تقديمها برنامج” من أول و جديد” المذاع على قناة ” الحدث اليوم”، أن هناك شكاوي من مواطنين في بورسعيد، والعبور، وطنطا، ومناطق كثيرة، من قيام بعض الأشخاص بقتل الكلاب الموجودة في الشوارع.

ولفتت إلى أن ما يحدث من بعض الأشخاص، يعتبر أمر فردي، وهذا يخالف استراتيجية الدولة 2030، ويخالف لـ القانون المصري، و الشريعة الإسلامية، وأحكام الدين المسيحي، ومخالف لـ المعاهدات الدولية التي وقعت عليها مصر بشأن حقوق الإنسان.

وأشارت إلى أن هناك أحاديث كثيرة تطلب بالرفق بالحيوانات، وأن من يقتل الكلاب أمر مخالف للدين، وأن ما يحدث أمر مخالف.

وأوضح أن الهيئة العامة للخدمات البيطرية خصصت خط ساخن لـ تلقي شكاوي المواطنين بخصوص الكلاب الضالة، ويتم التعامل معها ووضعها في مكان دون قتلها.