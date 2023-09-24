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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

طريقة تحضير الشكلمة بخطوات سهلة وبسيطة

صدى البلد

تعد الشكلمة من الحلويات التي يفضلها العديد من الأشخاص، ويمكن تحضير الشكلمة في المنزل بخطوات بسيطة.

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وإليك طريقة تحضير الشكلمة بالخطوات

مقادير الشكلمة

2 كوب جوز الهند
4 بياض بيضة
1 كوب سكر
1 ملعقة فانيليا
ربع ملعقة صغيرة ملح

طريقة تحضير الشكلمة

أخفقي بياض البيض مع الملح جيدا حتى نحصل على قوام كثيف.

ضيفي جوز الهند والسكر، وقلبي جيداً حتى تتداخل المكونات مع بعضها البعض حتى نحصل على عجينة.

شكلي العجينة على شكل كرات دائرية الحجم، وضعيها في صينية بها ورق الزبدة، وترص عليها كرات الشكلمة.

ضعي الصينية في الفرن على درجة حرارة 180 لمدة لا تقل عن ثلث ساعة حتى يحمر لونها، وتترك حتى تبرد وترص في طبق التقديم، 

الشكلمة مقادير الشكلمة طريقة تحضير الشكلمة كرات الشكلمة حلاوة المولد

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