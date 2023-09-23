حسين لبيب: موارد الزمالك أسيئ استخدامها فأصبح مديونا بمليار و400 ألف جنيه

قال حسين لبيب رئيس نادي الزمالك السابق، إنه كل المشاكل الخاصة بنادي الزمالك تمت دراستها، معقبا: "المجموعة معايا كلها ذات فكر اقتصادي".

وأكد حسين لبيب خلال حواره مع برنامج "الحكاية"، المذاع عبر قناة "إم بي سي مصر"، أن مشاكل الزمالك اقتصادية، لافتا إلى أنه كان يتم إساءة استخدام موارد الزمالك.

مديونية مليار و400 ألف جنيه

وأشار حسين لبيب، إلى أن الزمالك مديون بـ مليار و400 ألف جنيه للضرائب، لافتا إلى وجود مشاكل في عقود لاعبي الزمالك.

وكان حسين لبيب رئيس نادي الزمالك السابق، قال إن مشاكل نادي الزمالك كبيرة للغاية، وليست خافية على أحد، وأن القائمة التي تخوض انتخابات الزمالك معه، تم تشكيلها على أساس المشاكل الموجودة في النادي.