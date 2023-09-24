حسين لبيب: الرعاة كانوا بيخافوا يتشتموا وعقود رعاية الزمالك الجديدة مثل الأهلي

أكد حسين لبيب رئيس نادي الزمالك السابق، تحفظه على قناة نادى الزمالك، مؤكدا ضرورة تطويرها بشكل تام.



وأكد حسين لبيب خلال حواره مع برنامج "الحكاية"، المذاع عبر قناة "إم بى سى مصر"، أنه حال فوزه برئاسة نادى الزمالك سيكون له عقود رعاية كالتي يحصل عليها النادى الأهلى.

التعاقد مع نادى الزمالك

وأوضح حسين لبيب أن الرعاه كانوا يخافون من التعاقد مع نادى الزمالك، معقبا:" الناس كانت بتخاف تمضي عقود لأنها كانت بتتلغى وتتشم بعدها".

وكان حسين لبيب رئيس نادي الزمالك السابق، قال إن مشاكل نادي الزمالك كبيرة للغاية، وليست خافية على أحد، وأن القائمة التي تخوض انتخابات الزمالك معه، تم تشكيلها على أساس المشاكل الموجودة في النادي.