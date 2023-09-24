جائزة 10 آلاف جنيه.. تفاصيل مسابقة بطل من بلدنا في ذكرى العبور

تحتفل مصر بذكري حرب أكتوبر المجيدة، وذلك في ظل احتفالات شعبية ورسمية بالذكرى الخمسين لحرب أكتوبر، حيث من المنتظر أن تشهد الدولة المصرية على كافة المستويات عدة احتفالات شعبية ورسمية وذلك للاحتفال بالذكرى الخمسين لحرب أكتوبر المجيدة.

مسابقة لكسب 10 آلاف جنيه

وفى إطار الاحتفال بذكرى أكتوبر المجيدة أطلقت وزارة التضامن الاجتماعي، مسابقة «بطل من بلدنا»، والتي تقدم من خلالها 6 جوائز مالية لأفضل 6 أفلام، وتصل قيمة الجائزة الواحدة 10 آلاف جنيه.

تفاصيل مسابقة بطل من بلدنا للأفلام القصيرة



وتتضمن تفاصيل مسابقة بطل من بلدنا مايلي :-

- تخصص هذه المسابقة للأفلام القصيرة سواء كانت أفلامًا روائية قصيرة، أو أفلامًا تسجيلية قصيرة، بحيث لا تزيد المدة عن 5 دقائق

- قيمة كل جائزة من الجوائز الستة، 10 آلاف جنيه

- يتم تقسيمها إلى 3 محاور، ويمكن لأي شاب التقديم عليها



كيفية التقديم على مسابقة بطل من بلدنا من وزارة التضامن



- يتم التقديم من خلال البريد الإلكتروني الذي تم وضعه على صفحة وزارة التضامن الاجتماعي

- يمكن رفع الفيلم على جوجل درايف أو إرسال الفيلم في مظروف في 19 شارع المراغي بالعجوزة

- يمكن التواصل من خلال واتساب عبر رقم 01223569883 أو سوشيال ميديا وإرسال الرابط".

المعايير الفنية لاختيار أفلام مسابقة بطل من بلدنا





- يشترط ألا تزيد مدته عن خمس دقائق.

- كما يلزم أن يكون التصوير والمونتاج باستخدام الموبيل.

- كما تشمل المعايير الفنية من أجل اختيار الأفلام أن تكون الأفلام قائمة على قصص وخبرات حقيقية ودعمها بالوثائق والصور .

- كما تشمل أيضا الجودة الفنية والإبداع في تقديم القصص والتجارب.

- أن يكون الفيلم مناسبا لمخاطبة النشء والشباب .

- يلزم أن يكون الفليم صالحا للنشر على وسائل التواصل الاجتماعي.

موضوعات مسابقة بطل من بلدنا

- قصص أبطال حرب أكتوبر (الأجداد والآباء) من خلال أبنائهم وأحفادهم.

- يشمل تجارب المجتمعات المحلية في التصدي لأزمات مجتمعية وإنسانية مثل ( أزمة كورونا – أزمة اللاجئين – تحديات اجتماعية وتنموية أخرى)

- كما تتضمن الموضوعات قصص تعبر عن تجارب مجتمعية وثقافية متميزة لمكافحة التطرف وتعزيز قيم المواطنة واحترام التنوع.

آخر موعد لاستلام الأفلام القصيرة

وأفادت الوزارة عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» أن آخر موعد لاستلام الأفلام هو يوم 30 سبتمبر 2023، موضحة أنها ستقدم 6 جوائز مالية لأفضل 6 أفلام، الواحد بـ 10 آلاف جنيه.