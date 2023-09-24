الحق قدم .. وظائف ببنك مصر لحديثي التخرج

تشكل الوظائف التي تقدمها المؤسسات وغيرها من المصالح الحكومية والخاصة طوق أمان للشباب الخريجين الجدد أو لمن يبحثون عن فرص عمل تؤمن حياتهم المعيشية.

وللشباب حديثي التخرج، حمل بنك مصر بشرى سارة للشباب لوظائف خالية أمام الباحثين عن فرص العمل في مجال البنوك، والتي كان آخرها توافر عدد من الفرص لحديثي التخرج الذين لا يتمتعون بخبرة كبيرة في ذات المجال.

وأعلن بنك مصر عبر حسابه الرسمي على موقع «لينكد إن» عن تفاصيل وظائف بنك مصر، موضحًا أن الفرص المتوفرة لممثلي خدمة العملاء من حديثي التخرج الذين تخرجوا في سنة 2021 – 2022 – 2023 فقط.

وحول المهام التي يقوم بها المتقدمين للوظائف استكمال معاملات حساب عملاء البنك تنفيذ مجموعة متنوعة من المعاملات والخدمات التي تشمل قبول المدفوعات لأنواع مختلفة من الحسابات، وصرف الشيكات، والتحقق من أرصدة الحسابات، وتحويل الأموال ، توجيه العملاء لاستخدام الخدمات المصرفية الإلكترونية المختلفة.

ومن بين المهام التي تسند إلى الملتحقين بالوظائف التأكد من موازنة درج النقود مع ورقة التسوية واسترداد أي نقص / فائض , والعمل على حل جميع المشكلات.

شروط وظائف بنك مصر

حدد البنك عدة شروط للمتقدمين للوظيفة من بينها ألا يتجاوز سن المتقدم عن 28 عاما، وألا يكون له أقارب في البنك.

وبالنسبة للمؤهل العلمي، فقد أشترط أن يكون حاصلًا على درجة البكالوريوس من أي جامعة معترف بها وأن يكون المتقدم تخرج في الجامعة خلال أعوام: 2021 – 2022 – 2023 بتقدير جيد فأعلى وخبرة - وأن يتمتع المتقدم بخبرة من 0 إلى 3 سنوات.

كما أشترط البنك أن يكون المتقدم من سكان القاهرة والجيزة فقط.

وتعتبر الوظائف في البنوك فرصة أمام الباحثين عن فرص العمل لتعزيز مؤهلاتهم ومهاراتهم وخبراتهم بالمساهمة في نجاح مسيرتهم المهنية، لذلك يقوم البنك المصري بتطبيق أفضل طرق التوظيف للحصول على أفضل المرشحين، وبعد انضمامهم للبنك تحرص على تعزيز مواهبهم الفريدة لتوفير مسيرة مهنية بما يتناسب مع مهارات كل منهم.