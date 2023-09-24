أسامة كمال بعد عودته للشاشة: كنت مشغول بمصادر الحقيقة

أعرب الإعلامي أسامة كمال عن سعادته بالترحيب الحار الذي شعر به بعد عودته للشاشة بعد غياب دام 4 سنوات، قائلا إنه كان مشغولًا بمحاولة الوصول إلى مصادر الحقيقة ومشاركتها مع الجمهور، وأن السؤال المستمر عن غيابه كان مصدر احترام وتقدير بالنسبة له.

وأوضح أسامة كمال خلال برنامج مساء دي ام سي والمذاع عبر قناة دي إم سي: “عندما تمت مناقشة فكرة عودتي إلى الشاشة، وجدت أن هناك حفاوة كبيرة وترحيبًا، مما أثر علي بشكل إيجابي وجعلني أشعر بالضغط والقلق لتقديم أفضل ما لدي”.

وأوضح أسامة كمال، أن رحلته خلال الفترة التي غاب فيها كانت فترة تأمل وتفكير حول مصر ومستقبلها، وأكد أنه ملتزم بالبحث عن الحقيقة ومشاركتها مع الجمهور.