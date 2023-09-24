بالأدلة.. علي جمعة يكشف تاريخ المصريين في الاحتفال بـ المولد النبوي| فيديو

كشف الدكتور علي جمعة، عضو هيئة كبار العلماء في الأزهر الشريف، عن تاريخ احتفال المصريين بذكرى المولد النبوي الشريف.

وقال علي جمعة، في لقائه على فضائية "سي بي سي"، إن النبي الكريم شرف الأرض في فجر يوم الاثنين من ربيع الأول، والروايات الأكثر شيوعا في يوم مولده أنه في الثاني عشر من شهر ربيع الأول، الموافق 20 أبريل من العام الميلادي.

وأشار علي جمعة إلى أن المصريين من شدة حبهم للنبي الكريم، أنهم يبدءون الاحتفال بالمولد النبوي، منذ بداية شهر ربيع الأول، وظل هذا في القرن التاسع عشر والقرن العشرين، وفي النصف الآخر من القرن العشري، بدءوا يحتلفون بالربيعين، فمن فاته الاحتفال في ربيع الأول، يحتفل به في ربيع الآخر.

وذكر علي جمعة، أن الاحتفال بالمولد النبوي، فعله النبي نفسه، فكان يصوم يوم الاثنين، فقيل له لم هذا؟، فقال: هذا يوم ولدت فيه، فكان يحتفل بالعبادة في يوم مولده.

واستشهد علي جمعة، بدليل الاحتفال بالمولد النبوي، من القرآن الكريم، وهو قوله تعالى (وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ) فكان النبي يترصد الأيام التي فيها فضل من الله ينزل على البشرية.

وتابع: دخل النبي المدينة ذات مرة، فوجد اليهود صائمون، فسأل عن السبب، فقالوا: هذا يوم نجا الله فيه موسى، وكان موافقا ليوم العاشر من محرم، فقال: نحن أولى بموسى منكم، فصامه وأمر أصحابه أن يصوموه.

وأوضح، علي جمعة، أن العلماء ألفوا العديد من الكتب والمؤلفات في سرد الأدلة عن جواز الاحتفال بالمولد النبوي الشريف.