منخفض جوي جديد.. كيف يكون الطقس في أول أيام الدراسة؟

شهد المناخ خلال الفترة الماضية حالة من التغيرات أدت إلى ارتفاع درجات الحرارة في عدد من الدول وظهور بعض الكوارث الطبيعية في الدول الأخرى.

خرائط الطقس

منخفض جوي

كشفت خرائط الطقس عن حالة الأجواء المتوقعة خلال شهر أكتوبر والتى تتزامن مع بداية العام الدراسي 2023-2024، ومن المتوقع أن تتأثر البلاد بـ منخفض جوى عميق أمام السواحل الشمالية المصرية ويمتد تأثيره نحو الداخل.

خرائط الطقس

وكشفت خرائط الطقس عن المناطق المعرضة لسقوط الأمطار، وهى شمال البلاد والدلتا، وسط سيطرة السحب المنخفضة وانخفاض درجات الحرارة لتسود أجواء غائمة تغيب فيها أشعة الشمس.

وأوضح خبراء الأرصاد الجوية أن خرائط الطقس حددت فرص سقوط الأمطار على الساحل الغربي السلوم وسيدى براني ومطروح وضواحيها، تمتد متوسطة لغزيرة لمدينة الإسكندرية شمال الدلتا وشمال الصحراء الغربية وواحة سيوة ومحيطها وتصل لواحة الفرافرة الأمطار متفاوتة الغزارة تمتد وتصل الأمطار لمدن الدلتا.

حالة الطقس اليوم الأحد



حالة الطقس اليوم الأحد 24 من سبتمبر 2024، فحذرت من تكون الشبورة المائية صباحًا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء.

ونصحت الأرصاد الجوية قائدى السيارات بتوخى الحذر على هذه الطرق والقيادة بحذر في الصباح الباكر لانخفاض الرؤية، وترك مسافات آمنة بين السيارات وتشغيل الكشافات أثناء القيادة حرصًا على سلامة المارة والركاب.

الطقس

وكشفت خرائط الطقس عن ظهور السحب المنخفضة على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية، مما يساعد على تلطيف حالة الأجواء، وانخفاض نسبة الرطوبة على كافة الأنحاء، الأمر الذي يساعد على الإحساس بانخفاض درجات الحرارة.

ومن المتوقع أيضا أن تسجل درجات الحرارة غدا الأحد 34 درجة مئوية على القاهرة خلال ساعات النهار، فيما تسجل المحافظات الساحلية 31 درجة مئوية، وتصل على محافظات جنوب الصعيد 40 درجة.

وأعلنت الأرصاد الجوية انخفاض نسبة الرطوبة، الأمر الذي يساعد على زيادة الإحساس بانخفاض درجات الحرارة.

وبالنسبة لحالة الرياح تنشط الرياح على مناطق من السواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة.

أما عن حالة البحر المتوسط، فيكون معتدلا وارتفاع الموج فيه من متر ونصف المتر إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يخص البحر الأحمر فيكون معتدلا وارتفاع الموج فيه من متر ونصف المتر إلى 2.25 متر، والرياح السطحية شمالية غربية.