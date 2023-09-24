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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

ميكالي: باب المنتخب الأولمبي مفتوح للجميع.. وتعثر الشباب لايعني فشل الجيل

صدى البلد

أعلن البرازيلي روجيريو ميكالي، المدير الفني لمنتخب مصر الأولمبي، إن باب الفراعنة مفتوح أمام جميع اللاعبين وذلك قبل انطلاق منافسات أولمبياد باريس.
 
وأوضح ميكالي خلال برنامج «الماتش» الذي يقدمه هاني حتحوت على قناة « صدى البلد»، : " عندما تلقيت عرضا لتدريب مصر كنت أشعر بالسعادة والرغبة في تكرار تجربة التأهل واللعب بالأولمبياد مرة أخرى مثلما فعلت مع منتخب البرازيل، وبذلت جهدا كبيرا مع البرازيل وحققنا أمورا جيدة، وأشكر وائل رياض فهو ساعدنا منذ بداية عملنا مع المنتخب الأولمبي ".

وواصل ميكالي: "لدينا أفكار واضحة رغم ضيق وقت معسكرات المنتخب ، وكنت ضمن المدربين الذين يلقوا محاضرات للاعبين والمدربين أيضا في البرازيل ".

وزاد ميكالي: "جمعنا 50 لاعبا في بداية عملنا بالمنتخب الأولمبي ، وباب المنتخب الأولمبي مفتوح لكل اللاعبين ".

وأردف ميكالي: "محمود حرب مدير المنتخب يعمل بشكل جيد جدا ويسهل علينا مسألة توفير مباريات ودية ، ومواجهة روسيا الودية كانت اختبارا مهما في ظل غياب بعض العناصر للانضمام للمنتخب الأول ".

واختتم ميكالي: "تعثر منتخب الشباب في أمم أفريقيا لا يعني فشل الجيل بالكامل".
 

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