بجرافات عسكرية وقناصين.. قوات الاحتلال تقتحم مخيم نور شمس

قامت القوات الإسرائيلية، اليوم الأحد، بعملية توغل في الضفة الغربية أدت إلى مصرع فلسطينيين اثنين.



ووفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، لقيا الشابان الفلسطينيان حتفهما جراء إصابتهما بالرصاص الحي في الرأس، خلال اقتحام القوات الإسرائيلية لمخيم نور شمس للاجئين شرق طولكرم.



وأشارت الوكالة إلى أن قوات الاحتلال قد اقتحمت المخيم بأعداد كبيرة، ترافقها جرافات عسكرية، وسط إطلاق نار كثيف، وشرعت بتجريف الشارع الرئيسي والبنية التحتية في المخيم، فيما اعتلى قناصة الاحتلال أسطح منازل المواطنين.



وقي الوقت نفسه، اقتحم عشرات المستوطنين، اليوم الأحد، المسجد الأقصى المبارك، بحماية مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي.



وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال شددّت من إجراءاتها العسكرية في محيط "الأقصى"، وأعاقت دخول المصلين والمرابطين، لتأمين دخول المستوطنين بأعداد كبيرة، في ذكرى "يوم الغفران" اليهودي.



وكان اتحاد "منظمات الهيكل" المزعوم قد دعا إلى اقتحام مركزي للأقصى اليوم وغدا، عشية "يوم الغفران".