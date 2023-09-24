مزاعم أوكرانية بمصرع 390 روسيا خلال ساعات

قدرت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية أن القوات الروسية فقدت 390 فردًا أمس، السبت، وفق ما ذكرت صحيفة “الجارديان” البريطانية.

وقالت هيئة الأركان العامة في إيجازها الصباحي إن القوات الروسية شنت هجمات بخمسة صواريخ و57 غارة جوية و38 هجوماً بأنظمة إطلاق الصواريخ المتعددة على القوات الأوكرانية والأهداف المدنية في جميع أنحاء البلاد.

وتعرضت أكثر من 70 مستوطنة في مناطق تشيرنيهيف وسومي وخاركيف ولوجانسك ودونيتسك وزابوريجيا وخيرسون لقصف مدفعي.

في غضون ذلك، شنت القوات الجوية الأوكرانية تسع غارات جوية على القوات الروسية، وسبع غارات جوية على أنظمة الصواريخ المضادة للطائرات.

أصابت الضربات الجوية الأوكرانية مجموعة كبيرة من القوات والأسلحة والمعدات العسكرية، بالإضافة إلى نظام صاروخي مضاد للطائرات وثمانية أنظمة مدفعية ومحطة رادار واحدة.

وقال الحاكم الإقليمي أولكسندر بروكودين على تطبيق “تليجرام” إن شخصا قتل وأصيب ثلاثة آخرون في الهجمات الروسية على إقليم خيرسون.

وقال بروكودين إن القوات الروسية شنت 83 هجوماً خلال اليوم الماضي، وأطلقت ما مجموعه 332 قذيفة - 28 قذيفة على مدينة خيرسون وحدها.

وأضاف أن “الجيش الروسي استهدف الأحياء السكنية في المناطق المأهولة بالسكان في المنطقة”.

وأكد بروكودين أن المؤسسة المصرفية في منطقة بيريسلاف كانت هدفاً أيضاً.