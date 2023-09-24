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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

وزارة العمل: تعزيز مهارات المفتشين على مكافحة الهجرة غير الشرعية

صدى البلد

نظمت وزارة العمل "ورشة" لتعزيز قدرات مفتشى العمل  في المحافظات على مكافحة الهجرة غير الشرعية.."الورشة التدريبية" التي  إنعقدت على مدار 3 أيام ؛ بأحد الفنادق بمحافظة القاهرة،تهدف إلى الإستفادة من التجربة الأسبانية فى مجال تفتيش العمل،ومكافحة الهجرة غير الشرعية،وتبادل الخبرات بين الجانبين المصرى والأسبانى فى هذا المجال،وتأتي في إطار مشروع  تعزيز حوكمة الهجرة من خلال الدعم المؤسسي والذى تنفذه "الوزارة" بالتعاون مع الوكالة الإسبانية للتعاون الدولي والتنمية واللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والإتجار بالبشر،الذي يهدف إلى تعزيز قدرات الجهات الوطنية وتبادل الخبرات وأفضل الممارسات في مجال حوكمة الهجرة،وذلك بدعم من الصندوق الإنمائي للاتحاد الأوروبي لتحقيق الاستقرار ومعالجة الأسباب الجذرية للهجرة غير الشرعية والنازحين في إفريقيا (EUTF-NOA).

 

شارك الوزارة  في إفنتاح وختام أعمال الورشة السفير ألبارو ايرانثو سفير جمهورية اسبانيا في مصر،و آن كوفويد رئيس فريق الإدماج الاجتماعي والحوكمة،وفد الاتحاد الأوروبي لدى مصر،وعدد من المفتشين المُتميزين بعد إختيارهم من 4  برامج تدريبية إنعقدت في اطار "المشروع" فى محافظات:القاهرة والمنيا والأقصر،فضلاً عن حصولهم على برنامج لتدريب المُدربين. 

 

افتتح أعمال الورشة  رشا عبدالباسط رئيس الإدارة المركزية للعلاقات الدولية ،وبحضور السفيرة نائلة جبر رئيس اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر،وإيفا سواريث رئيس مكتب التعاون الإسباني في مصر..وساهم في إعداد  ورشة العمل وتنظيمها: ايمان الشاطر بالإدارة العامة للتدريب وتنمية المواهب،ود. سمر احمد شوقي باحث بالإدارة المركزية للعلاقات الدولية ومتابعة شئون العمالة الوطنية بالخارج، والسيد الشرقاوى مدير عام الإدارة العامة لتفتيش العمل بالوزارة ، والذى استعرض بدوره التجربة المصرية فى مجال تفتيش العمل كأحد أدوات مكافحة الهجرة غير الشرعية .

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