عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

موعد مباراة ليفربول ضد وست هام في الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة

محمد صلاح
محمد صلاح

يستضيف فريق ليفربول نظيره وست هام، اليوم الأحد، على ملعب أنفيلد، ضمن منافسات الجولة السادسة من مسابقة الدوري الإنجليزي.

 

موعد مباراة ليفربول ووست هام والقنوات الناقلة

 

تنطلق مباراة ليفربول ووست هام في تمام الرابعة عصرا، وتذاع عبر قنوات beIN Sports HD 2 و SuperSport Maximo 1 وFoot+ Multisports 2.

 

ليفربول ضد وست هام

 

يستهدف فريق ليفربول، بقيادة نجمه المصري محمد صلاح، تحقيق الفوز الخامس على التوالي في الدوري الإنجليزي على حساب وست هام وإشعال الصراع على الصدارة.

وفاز ليفربول فاز على وولفرهامبتون 3-1  في الجولة الماضية، في مباراة شهدت صناعة محمد صلاح هدفين.

وقال يورجن كلوب، مدرب فريق ليفربول، خلال المؤتمر الصحفي لمواجهة وست هام:" "انطلاقة الموسم الحالي؟ بصراحة استمتعت كثيرا وأعجبتني، كنت متحمسا بشأن الفريق واللاعبين".

وأضاف: "قررنا قبل انطلاق الموسم بأن علينا تغيير عدة أمور لنكون أفضل، أنا متحمس، لكننا لسنا مستقرين بعد ولم نصل لقمة مستوانا، هناك أمور جيدة وهي بداية جيدة للموسم ليس أكثر ولا بأس".

على الجانب الآخر، يطمح فريق وست هام في خطف نقاط المباراة الثلاث من ليفربول واقتحام المربع الذهبي، أو الخروج بالتعادل على أقل تقدير.
ويحتل ليفربول المركز الثالث في ترتيب الدوري الإنجليزي يرصيد 13 نقطة، بينما يتواجد  وست هام في المركز السادس برصيد 10 نقاط.

ليفربول وست هام الدوري الإنجليزي موعد مباراة ليفربول ووست هام والقنوات الناقلة محمد صلاح

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وداعًا 1900 جنيه رسميًا|مفاجأة غير متوقعة في أسعار الذهب وعيار 21 الآن

مدرب كبير.. شوبير يعلن أول الراحلين عن الدوري المصري

اتخضيت من كلامه.. شوبير يوجه رسالة نارية لـ ميدو بسبب الأهلي

قرار عاجل ضد البلوجر هدير عاطف وشركائها

9 درجات على القاهرة.. الأرصاد تكشف مفاجأة بشأن طقس الساعات المقبلة

عقب قرار الحكومة بحظر التصدير| مفاجأة بشأن أسعار البصل والطماطم.. أخيرا ضبط السوق

ذهبت لتشتري حلوي.. صاحب الـ 58 عاما يعتدي على صغيرة بحدائق القبة

هبوط قوي في أسعار الطماطم والكوسة .. تعرف على قائمة الخضراوات اليوم

ترشيحاتنا

نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية 2023.. مؤشرات كليات الهندسة

وزير التموين: لأول مرة لدينا احتياطي من الزيت 5.7 شهر

وفقا للقانون والدستور.. دور الهيئة الوطنية في الانتخابات الرئاسية 2024

زلة لسان جديدة يقع فيها بايدن.. وهكذا دافعت عنه متحدثة البيت الأبيض

مؤتمر دولي لإعادة الإعمار في ليبيا وهذا موقف مصر ونصيبها

الرئيس السيسي يبحث مع وفد صيني تطوير التعاون الثنائي وتعزيز العمل الجماعي الدولي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

محاولة لخطف كولر من الأهلي.. إغراءات سعودية بالملايين والمدرب يرد بـ3 كلمات

الفرق كبير.. عارضة أزياء ترتدي فستان عبير صبري تثير الجدل على السوشيال ميديا

ابتعد عن شرائها.. تحذير من نوع جبنة تصيب بالفشل الكلوي

منخفض جوي جديد.. كيف يكون الطقس في أول أيام الدراسة؟

فيديو

انخفاض أسعار الذهب اليوم وهذا ثمن عيار 21 الآن

بعد 3500 سنة.. التوصل إلى عطر الخلود الفرعوني المستخدم في التحنيط.. فيديوجراف

مشروعات أعادها السيسي للحياة.. لماذا فشلت توشكي لمدة 20 سنة «فيديوجراف»

هل انتهت قصة سيادة المستشار؟.. إزالة صور مرتضى منصور من الزمالك

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب : التجلي الأعظم

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الحزن والهزيمة والفخر في إعصار دانيال

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: أهلا بضيف يأتي بعد صيف

هند عصام

هند عصام تكتب: الحضارة الغارقة

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: التردد مقبرة القرارات

هند عصام

هند عصام تكتب: جريمة في الظلام

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: فرنسا تنهار اقتصاديا

مني أحمد

منى أحمد تكتب: سبتمبر.. الذي غير وجه العالم

اﻟﻤﺰﻳﺪ