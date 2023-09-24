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رئيس التحرير
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الأرصاد تكشف مفاجأت عن طقس هذا الأسبوع.. تفاصيل

الأرصاد
الأرصاد

أكدت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أنه خلال هذه الأيام نشهد استقرارا في الأحوال الجوية، على الرغم من ارتفاع درجات الحرارة من درجتين لـ ثلاث درجات، ومن متوقع أن يستمر حتى نهاية هذا الإسبوع.

وقالت منار غانم، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "صباحنا مصري"، عبر "الفضائية المصرية"، ان العظمى على القاهرة الكبرى تسجل 34 درجة مئوية، مؤكدة أن البلاد تتأثر بمرتفع جوي بطبقات الجو العليا يعمل على زيادة سطوع أشعة الشمس، يشعر بارتفاع درجات الحرارة.

 

وتابعت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن الأجواء الحارة ستكون على السواحل الشمالية حتى القاهرة الكبرى، وشديد الحرارة على محافظات الصعيد وجنوب سيناء.

 

غير مثير للرمال والأتربة

وأشارت منار غانم إلى أن الشبورة المائية تتكون على الطرق الزراعية والقريبة من المسطحات المائية، وسرعان ما تتلاشى مع سطوع أشعة الشمس، مع وجود نشاط للرياح غير مثير للرمال والأتربة.

الهيئة العامة للأرصاد الجوية درجات الحرارة مرتفع جوي طبقات الجو العليا

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