حقيقة تعرض مصر لعاصفة التنين.. الأرصاد تكشف مفاجآت هامة للمواطنين

أكدت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامية لهيئة الأرصاد الجوية، أنه بداية من الأمس كان هناك ارتفاع بدرجات الحرارة، خاصة أن الأسبوع الماضي كانت درجات الحرارة 32 درجة مئوية.

وقالت منار غانم، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “صباح البلد”، والذي يرأس تحريره الكاتب الصحفي “أحمد حمدي”، عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم الإعلامية “رشا مجدي”، إن درجات الحرارة العظمى على القاهرة الكبرى خلال هذا الأسبوع ستتراوح ما بين 33 و 34 درجة مئوية نتيجة وجود مرتفع جوي يساهم في ارتفاع درجات الحرارة.

وتابعت عضو المركز الإعلامية لهيئة الأرصاد الجوية، أن الأجواء ستكون شديدة الحرارة على محافظات الصعيد، وحار على المحافظات الساحلية على الرغم من أن الأجواء معتدلة خلال فترات الليل المتأخر والصباح الباكر.

لا أساس له من الصحة

وأشارت منار غانم إلى أن مصر لن تتأثر بأي عواصف خلال الفترة القادمة، مؤكدة أن ما تم إثارته بتأثر مصر بـ “عاصفة التنين” لا أساس له من الصحة.