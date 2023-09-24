غطاء سحابي.. الأرصاد تكشف عن ظاهرة جوية أول يوم في الخريف

تصدر هيئة الأرصاد الجوية بشكل دوري نشرات لتوعية وتحذير المواطنين من الطقس والظواهر الجوية، حيث خرجت مصر بسلام من إعصار دانيال .. واعلان درجات الحرارة وحالة الطقس على مدار اليوم .

الأحوال الجوية

وكشفت هيئة الأرصاد الجوية عن استقرار في الأحوال الجوية على كافة الأنحاء من الطقس والظواهر الجوية حيث تشهد درجات الحرارة استقرار فى الوقت الحالى .



وأشارت هيئة الأرصاد الجوية إلي وجود غطاء سحابى الآن يعمل على حجب جزء من أشعة الشمس لتكون الأجواء معتدلة الآن على أغلب الأنحاء كما أوضحت حالة الطقس والظواهر الجوية ودرجات الحرارة المتوقعة .

درجات الحرارة العظمى المتوقعة اليوم علي مناطق الجمهورية :-

🔸️القاهرة الكبرى والوجه البحرى ٣٤ درجة مئوية

🔸️السواحل الشمالية ٣١ درجة مئوية

🔸️جنوب سيناء ٣٧ درجة مئوية

🔸️شمال الصعيد ٣٦ درجة مئوية

🔸️جنوب الصعيد ٤١ درجة مئوية

🌡️درجة الحرارة الآن على القاهرة الكبرى ٢٤ درجة مئوية.



توقعات الطقس خلال الساعات المقبلة

من المتوقع أن تشهد البلاد تحسنا فى درجات الحرارة خلال الأيام المقبلة ليسود جو لطيف علي الأنحاء، ولكن هناك بعض المناطق التي تشهد استمرار تكاثر السحب الرعدية الممطرة على مناطق من جنوب سيناء يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة وقد تصل إلى حد السيول على مرتفعات سانت كاترين .

فصل الخريف

ويتزامن اليوم أول أيام فصل الخريف حيث تشهد المحافظات خلال ساعات الليل أجواء لطيفة ليلًا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، معتدلة الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

ومع بداية فصل الخريف ستشهد البلاد ظواهر جوية متقلبة فهناك حالة من التقلبات الجوية الحادة والسريعة التي تشهدها بعض المحافظات خلال فصل الخريف، وسط توقعات بانخفاض درجات الحرارة لتسجل أقل من 20 مئوية خلال ساعات الليل.

ومن المتوقع خلال الساعات القليلة المقبلة أن تسود الشبورة المائية صباحًا على بعض الطرق المؤدية من وإلى السواحل الشمالية قد تكون كثيفه أحيانًا على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري ومدن القناة ووسط سيناء.



كما أوضحت هيئة الأرصاد الجوية أن حالة البحر المتوسط من المتوقع تكون خفيفة إلى معتدلة، مع ارتفاع الموج فيه من متر إلى 1.75 متر، والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يخص حالة البحر الأحمر من المتوقع أن تكون معتدلة، مع ارتفاع الموج فيه من متر ونصف المتر إلى مترين، والرياح السطحية شمالية غربية.





درجات الحرارة

وأعلنت هيئة الأرصاد الجوية حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة

القاهرة 33 - 24.

العاصمة الإدارية 33 - 24.

أكتوبر 34 - 23.

بنها 33 - 24.

دمنهور 32 - 24.

وادي النطرون 34 - 24.

كفر الشيخ 32 - 23.

المنصورة 33 - 23.

الزقازيق 34 - 24.

شبين الكوم 34 - 24.

طنطا 33 - 24.

دمياط 32- 25.

بورسعيد 31 - 25.

الإسماعيلية 34 - 23.

السويس 34 - 23.

العريش 32 - 24.

رفح 31 - 24.

رأس سدر 34 - 24.

نخل 34 - 18.

كاترين 32 - 16.

الطور 33 - 26.

طابا 34 - 25.

شرم الشيخ 36 - 27.

الإسكندرية 30 - 22.

العلمين الجديدة 29 - 22.

مطروح 29 - 20.

السلوم 31 - 19.

سيوة 32 - 20.

رأس غارب 36 - 25.

الغردقة 37 -26.

سفاجا 37 - 26.

مرسى علم 38 - 26.

شلاتين 37 - 27.

حلايب 33 - 27.

أبو رماد 35 - 28.

رأس حدربة 34 - 29.

الفيوم 34 -25.

بني سويف 34 - 23.

المنيا 34 - 22.

أسيوط 35 - 23.

سوهاج 36 - 23.

قنا 39 - 25.

الأقصر 38 - 25.

أسوان 38 - 25.

الوادي الجديد 38 - 23.

أبوسمبل 37 - 25.



