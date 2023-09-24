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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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قبل متخرج من بيتك.. نصائح مهمة من الأرصاد عن طقس اليوم | تفاصيل

الأرصاد الجوية
الأرصاد الجوية

قالت الدكتورة منار غانم ، عضو المركز الاعلامي بهيئة الأرصاد الجوية ، إن الأحوال الجوية مستقرة بشكل كبير في جميع محافظات الجمهورية ، مع وجود ارتفاعات طفيفة في درجات الحرارة تصل لدرجتين عن الأسبوع الماضي .

وأضافت الدكتورة منار غانم ، خلال مكالمة هاتفية لبرنامج " صباح الخير يامصر " ، والمذاع على فضائية " القناة الاولى" ، أن العظمى اليوم على القاهرة الكبرى تسجل ٣٤ درجة مئوية ، مع زيادة فترات سطوع أشعة الشمس ، وتلاشي السحب .

وأشارت " غانم " ، إلى أن الاجواء تكون حارة فترة الظهيرة على السواحل الشمالية والقاهرة الكبرى والوجه البحري ، وأجواء شديدة الحرارة على جنوب الصعيد ، منوهة أن الاجواء خلال الليل لطيفة تماما على أغلب المحافظات .

شبورة مائية على الطرق السريعة 

وأفادت ، أن الظاهرة الجوية المؤثرة اليوم هي الشبورة المائية على اغلب الطرق السريعة والقريبة من المسطحات المائية ، والتي تسبب إنخفاض الرؤية الافقية .

ونصحت المواطنين بتجنب التعرض المباشر لاشعة الشمس فترة الظهيرة ، والقيادة بهدوء على الطرق السريعة والمكشوفة.

 

الأرصاد الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد السواحل الشمالية المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية هيئة الأرصاد الجوية درجات الحرارة الشبورة المائية

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