قاوم حتى الموت.. تفاصيل مصرع سائق توك توك على يد شخصين بالقليوبية

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة شبين القناطر بمديرية أمن القليوبية بالعثور على جثة (سائق مركبة "توك توك") بدائرة المركز.

أسفرت جهود فريق البحث بمشاركة قطاع الأمن العام برئاسة اللواء محمود الو عمره مساعد وزير الداخلية عن أن وراء إرتكاب الواقعة (عاطل وعامل "لهما معلومات جنائية" - مقيمان بدائرة المركز).

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما وبمواجهتهما إعترفا بإرتكابهما الواقعة وقررا بعقدهما العزم على الإستيلاء على مركبة "التوك توك" كرهاً عن قائدها ، وفـى سبيل ذلك قاما بإستيقاف المجنى عليه بدعوى توصيلهما ولدى وصولهم لمحل العثور أشهر كل منهما سلاح نارى "فرد محلى" كان بحوزته تجاه المجنى عليه وقاما بتهديده وطلبا منه ترك مركبة "التوك توك" فقاومهما فأطلق أحدهما عيار نارى تجاهه فأحدث إصابته التى أودت بحياته ولاذا بالهرب ، وأرشدا المتهمان عن السلاحين المستخدمين و تم إتخاذ الإجراءات القانونية.