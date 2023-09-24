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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

جامعة حلوان تنظم دورة تدريبية عن إعداد وتأهيل أخصائي توحد ولغة الإشارة

جامعة حلوان
جامعة حلوان

تنظم وحدة برامج التنمية البشرية بالإدارة العامة لرعاية الشباب جامعة حلوان  دورة تدريبية عن (إعداد وتأهيل أخصائي توحد ولغة الاشارة ) وفقا لآخر ما توصل اليه العلم الحديث ٢٠٢٣.

 

وذلك تحت رعاية الدكتور الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة، وريادة الدكتور حسام رفاعى نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.


وتهدف الدورة التدريبية إلى تدريب الطلاب الراغبين في العمل في مجال التربية الخاصة على مهارات التوحد وإعداد أخصائى توحد واكتشاف ودعم المهارات لدى الطلاب من خلال محاضرات نظرية وعملية، كذلك مساعدة الطلاب على تحديد الأهداف ودعم فكر التخطيط الاستراتيجي لمستقبل الطالب وتطوير ذاته بما يتوافق مع سوق العمل، وزيادة مهارات التواصل والتفاعل بين طلاب الكليات المختلفة وبناء جسر من العلاقات بينهم، والتدريب والتطوير لرفع مستوى أداء الطلاب وتنمية المهارات والقدرات، وتحقيق النجاح للطالب على المستوى الشخصي والمجتمعي لمواجهة سوق العمل.


وتضم الدورة العديد من  المدربين المتخصصين  المحترفين من ذوي الخبره والمهاره فى مجال (التوحد ولغة الإشارة)، وهذا وتبدأ فعاليات الدورة التدريبية خلال الفترة من ٨ إلى ٣١ أكتوبر٣٠٢٣، وتكون الدورات التدريبية ايام (الاحد- الثلاثاء- الخميس) من كل أسبوع.

أكد الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان  على حرص واهتمام الجامعة بتطوير وتأهيل الطلاب، حيث أن الدورات التدريبية تلعب دورًا حاسمًا في تمكين الطلاب واكتسابهم الخبرات اللازمة لتحقيق نجاحهم في مساراتهم المهنية، لذا، نسعى دائمًا لتنظيم مثل هذه الدورات التي تساهم في تطوير مهارات ومعرفة طلابنا وتجهيزهم لمستقبل مشرق.


وتعقد الدورة التدريبية تحت إشراف الدكتور أحمد فاروق مستشار رئيس الجامعة للأنشطة الطلابية، هشام رفعت أمين الجامعة المساعد لشئون الطلاب، محمد جاد مدير عام رعاية الشباب،  ياسر عبدالمنعم مدير وحدة التنمية البشرية.

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