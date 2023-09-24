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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

النشرة الدينية.. من هو الكافر الوحيد الذي يخفف الله عنه العذاب بسبب مولد النبي؟.. هذا الذكر يجعلك تحصل على 2000 حسنة

النشرة الدينية
النشرة الدينية

نشر موقع صدى البلد، خلال الساعات الماضية، عددا من الأخبار الدينية والفتاوى المهمة التي تشغل الأذهان وتهم المسلم في حياته اليومية، نرصد أبرزها في النشرة الدينية.

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من هو الكافر الوحيد الذي يخفف الله عنه العذاب بسبب مولد النبي؟

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