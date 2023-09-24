النشرة الدينية.. من هو الكافر الوحيد الذي يخفف الله عنه العذاب بسبب مولد النبي؟.. هذا الذكر يجعلك تحصل على 2000 حسنة

نشر موقع صدى البلد، خلال الساعات الماضية، عددا من الأخبار الدينية والفتاوى المهمة التي تشغل الأذهان وتهم المسلم في حياته اليومية، نرصد أبرزها في النشرة الدينية.
كيف رفع الله ذكر نبيه محمد عليه السلام؟.. 5 أسرار يكشفها علي جمعة
الإفتاء: الاحتفال بذكرى مولد سيد الكونَيْن أصدق تعبير عن الفرح والحب لهذا النبي
وصف الرسول جسديا.. 16 أمرًا تجعلك تتيقن أنك ترى الحبيب في منامك
لن تتخيل.. قراءة 3 سور من القصار يجعلك تحصل على 2000 حسنة
هل يجوز صيام يوم المولد النبوي إذا وافق غير الإثنين والخميس؟ الإفتاء توضح
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