الإحصاء: 25.1% ارتفاعاً في قيمة الصادرات المصرية للصين خلال 2022

كشفت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء برئاسة اللواء خيرت بركات عن ارتفاع قيمة الصادرات المصرية للصين لتسجل 1.8 مليار دولار خلال عام 2022 مقابل 1.5 مليار دولار خلال عام 2021 بنسبة ارتفاع قدرها 25.1%.

وأوضح الجهاز ان قيمة الواردات المصرية من الصين بلغت 14.40 مليار دولار خلال عام 2022 مقابل 14.42 مليار دولار خلال عام 2021 بنسبة انخفاض قدرها 0.2%.

وأشار الإحصاء إلى ارتفاع قيمة التبادل التجاري بين مصر والصين لتصل إلى 16.2 مليار دولار خلال عام 2022 مقابل 15.9 مليار دولار خلال عام 2021 بنسبة ارتفاع قدرها 2.2%.

وأفاد الجهاز بأن أهم مجموعات سلعية صدرتها مصر إلى الصين خلال عام 2022 شملت

1. وقود وزيوت معدنية ومنتجات تقطيرها بقيمة 1.4 مليار دولار.

2. قطن بقيمة 117.3 مليون دولار.

3. فواكه بقيمة 77.7 مليون دولار.

4. أغذية محضرة للحيوانات بقيمة 65.8 مليون دولار.

5. ألياف نسيجية بقيمة 33.7 مليون دولار.

وشملت أهم مجموعات سلعية استوردتها مصر من الصين خلال عام 2022

1. آلات وأجهزة كهربائية بقيمة 2.9 مليار دولار.

2. مراجل وآلات وأجهزة وأدوات آلية بقيمة 2.1 مليار دولار.

3. شعيرات تركيبية أو اصطناعية بقيمة 1.1 مليار دولار.

4. لدائن ومصنوعاتها بقيمة مليار دولار.

5. ألياف تركيبية أو اصطناعية 502.1 مليون دولار.

وبلغت قيمة الاستثمارات الصينية في مصر 563.4 مليون دولار خلال العام المالي 2021 / 2022 مقابل 485.2 مليون دولار خلال العام المالي 2020 / 2021 بنسبة ارتفاع قدرها 16.1%.

ولفت الجهاز إلى ان قيمة تحويلات المصريين العاملين بالصين سجلت 13.2 مليون دولار خلال العام المالي 2021 / 2022 مقابل 12.8 مليون دولار خلال العام المالي 2020 / 2021 2020 بنسبة ارتفاع قدرها 3.1%، بينما بلغت قيمة تحويلات الصينيين العاملين في مصر 4.1 مليون دولار خلال العام المالي 2021 /2022 مقابل 5.4 مليون دولار خلال العام المالي 2020 /2021 بنسبة انخفاض قدرها 25.2%.