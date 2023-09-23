الإحصاء: 399% زيادة في أسعار البصل بنهاية أغسطس الماضي

ارتفعت أسعار البصل الطازج بمعدل 399% خلال أغسطس 2023 وفقا لحضر الجمهورية، مقابل نموا في شهر يوليو بنسبة 23.9%.

وفقا لنشرة التجارة الخارجية الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، ارتفعت أسعار البصل الطازج لـ 464.1% خلال أغسطس 2023 وفقا لريف الجمهورية.

وزادت أسعار البصل بنسبة 24.2% خلال يوليو.



بحسب النشرة ارتفع سعر البصل الطازج بنسبة 433.8% خلال أغسطس 2023 وفقا لإجمالي الجمهورية.، فيما قفزت قيمـة صادرات مصر من البصل الطازج بنسبة 95.9% خـلال أول 6 أشهر من العام الجاري 2023.

وبلغت 129.3 مليون دولار، مقابل 66 مليون دولار خلال نفس الفترة خلال 2022، بقيمة ارتفاع بلغت 63.3 مليون دولار، وفقا لنشرة التجارة الخارجية الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

وحظرت مصلحة الجمارك اليوم تصدير البصل الطازج لمدة 3 شهور تنفيذا لقرار وزارة التجارة والصناعة.

وكان الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء،قد اعلن عن الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين لإجمالي الجمهورية والذي سجل (184.0) نقطة لشهر اغسطس 2023، مرتفعا ب (1.6%) عن شهر يوليو 2023.

ترجع أهم أسباب هذا الارتفاع إلى ارتفاع مجموعة الأسماك والمأكولات البحرية بنسبة (0.3%)، مجموعة الألبان والجبن والبيض بنسبة (3.0%)، مجموعة الزيوت والدهون بنسبة (0.2%)، مجموعة الفاكهة بنسبة (4.0%)، مجموعة الخضروات بنسبة (22.4%)، مجموعة السكر والأغذية السكرية بنسبة (2.0%)، مجموعة البن والشاي والكاكاو بنسبة (1.5%)، مجموعة المياه المعدنية والغازية والعصائر الطبيعية بنسبة (7.0%)، مجموعة الدخان بنسبة (5.4%)، مجموعة الاقمشة بنسبة (1.9%)، مجموعة الملابس الجاهزة بنسبة (0.6%)، مجموعة التنظيف والاصلاح وتأجير الملابس بنسبة (2.2%)، مجموعة الاحذية بنسبة (1.2%)، مجموعة الايجار الفعلي للمسكن بنسبة (0.7%)، مجموعة المياه والخدمات المتنوعة المتعلقة بالمسكن بنسبة (0.2%)، مجموعة الاثاث والتجهيزات والسجاد واغطية الارضيات الأخرى بنسبة (1.4%)، مجموعة المفروشات المنزلية بنسبة (1.3%)، مجموعة الاجهزة المنزلية بنسبة (2.5%)، مجموعة الادوات الزجاجية وادوات المائدة والادوات المنزلية بنسبة (2.4%).

بالرغم من انخفاض أسعار مجموعة الحبوب والخبز بنسبة (1.4- %)، مجموعة اللحوم والدواجن بنسبة (3.2- %) .

سجل معدل التضـخم السنوي لإجمالي الجمهورية (39.7%) لشهر اغسطس 2023 مقابل (15.3%) لنفس الشهـر من العام السابق.