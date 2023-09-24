عرضت قناة "إكسترا نيوز"، تقريرا تلفزيونيا بعنوان "تنفيذا لتوجيهات الرئيس السيسي.. مصر تواصل الدعم للأشقاء الليبيين لتخفيف آثار الإعصار المدمر"، حيث عملت مصر على تقديم الدعم الفني والإغاثة الإنسانية لليبيا لتخفيف الإعصار المدمر الذي ضرب السواحل الليبية خلال الأيام الماضية.

ومع بداية الأزمة، قلت 3 طائرات نقل عسكرية من قاعدة شرق القاهرة كميات كبيرة من المساعدات الإنسانية إلى ليبيا، بالإضافة إلى أعداد كبيرة من الخيام وأطقم للبحث والإنقاذ وعربة إغاثة ومجموعات عمل من جمعية الهلال الأحمر.



كما تم تجهيز 10 طائرات من طراز شينوك وأوجست بعدد من الأطقم الطبية والمعدات لتقديم خدمات الإخلاء الطبي الجوي وتنفيذ عمليات البحث والإنقاذ، فضلا عن استعداد عربات الإسعاف المجهزة بالأطقم الطبية لاستقبال كل المصابين والضحايا من أجل نقلهم للمستشفيات حتى يتم تقديم الدعم الطبي اللازم.

المساعدات الإنسانية

في سياق متصل، تحركت قوافل محملة بأطنان من المساعدات الإنسانية ومواد الإعاشة وأطقم الإغاثة وعربات الإسعاف وأعداد كبيرة من المعدات الهندسية لإرسالها بحرا عبر حاملة مروحيات من طراز ميسترال، كما تم الدفع بقافلة محملة بمساعدات إنسانية ومستلزمات طبية وفرق البحث والإنقاذ، بالإضافة إلى معدات هندسية لتحركها برا عبر منفذ السلوم.