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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الانفصاليون: الأرمن سيغادرون ناغورنو كاراباخ ولن يعيشوا كجزء من أذربيجان

كاراباخ
كاراباخ

قالت قيادة إقليم ناجورنو كاراباخ الانفصالي المتنازع عليه بين أرمينيا وأذربيجان لرويترز، اليوم الأحد، إن الأرمن في ناجورنو كاراباخ سيغادرون إلى أرمينيا لأنهم لا يريدون العيش كجزء من أذربيجان ويخشون التطهير العرقي.

وقال ديفيد بابايان، مستشار سامفيل شهرامانيان، رئيس 'جمهورية آرتساخ' غير المعترف بها دوليا: 'شعبنا لا يريد أن يعيش كجزء من أذربيجان، 99.9% يفضلون مغادرة أراضينا التاريخية'.

وأضاف إنه من غير الواضح متى سيتحرك أرمن كاراباخ البالغ عددهم 120 ألفاً عبر ممر لاتشين.

وتابع 'إن مصير شعبنا الفقير سيُدرج في التاريخ باعتباره وصمة عار وعار للشعب الأرمني وللعالم المتحضر بأسره.. وسيتعين على المسؤولين عن مصيرنا ذات يوم أن يحاسبوا أمام الله عن خطاياهم'.

 

اذربيجان التطهير العرقي رئيـس جمهـورية ناغورنو كاراباخ ناجورنو كاراباخ

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