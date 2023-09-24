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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

سلاف فواخرجي تخطف القلوب بإطلالة فاتنة .. شاهد

سلاف فواخرجي
سلاف فواخرجي

شاركت الفنانة السورية سلاف فواخرجي متابعيها بصورة جديدة من أحدث إطلالتها، وذلك من خلال حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهرت "سلاف" بإطلالة فاتنة، وهي ترتدي فستان صيفي مجسم، باللون الأزرق، وتركت خصلات شعرها الاسود منسدلا ونسقت ألوان مكياج جذاب معتمد على الألوان الناعمة لتتناسب مع لون بشرتها ولتبرز جمال ملامحها.

أحدث أعمال سلاف فواخرجي 

من ناحية أخرى، قد شاركت سُلاف فواخرجي، فى سباق رمضان 2022، بالمسلسل السوري "مع وقف التنفيذ" وهو مسلسل اجتماعي إنساني، يخوض في العوالم النفسية لمجموعة من الشخصيات الرئيسية في الأحداث، وتأثير الظروف المحيطة على الأبطال نفسيا ومهنيا.

يذكر أن مسلسل "مع وقف التنفيذ" ضم مجموعة متميزة من النجوم أبرزهم، عباس النوري، سُلاف فواخرجي، غسان مسعود، صباح الجزائري، صفاء سلطان، شكران مرتجي، يامن الحجلي، حلا رجب، فايز قزق، زهير عبدالكريم، محمد قنوع، جلال شموط، ريام كفارنة، وائل زيدان، سهير الصالح، سارة بركة.

أما عن آخر أعمال سُلاف فواخرجي مسلسل" عنبر 6 " بطولة كلا من صبا مبارك، فاطمة الصفي، أيتن عامر، جمانة كريم، نايف الظفيري، رنين مطر، سيناريو وحوار سمر طاهر، إيرين يوسف، هند عبد الله، مى سعيد، ومن إخراج على العلي.

 

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IMG_٢٠٢٣٠٩٢٤_١٧١٥٢٩
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اطلالة فاتنة اطلالة سلاف فواخرجي أعمال سلاف فواخرجى تبرز جمال ملامحها تخطف القلوب

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