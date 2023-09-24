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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار البلد

دورات تدريبية لتعزيز مهارات وقدرات العاملين بوزارة السياحة بتمويل أمريكي

العاملين بالسياحة
العاملين بالسياحة والآثار

أطلقت الوزارة سلسلة من الدورات التدريبية لتعزيز مهارات وقدرات العاملين بها والهيئات التابعة لها وذلك لمدة عام بهدف تدريب العاملين على مهارات كيفية عرض المعلومات من خلال العروض التقديمية، والتواصل الفعال مع السائحين وشركاء المهنة والمجتمعات المحيطة بالمواقع السياحية والأثرية، وكيفية كتابة وصياغة المخاطبات الرسمية.

يأتي ذلك في إطار خطة وزارة السياحة والآثار نحو الارتقاء بالعنصر البشري من العاملين بقطاع السياحة والآثار.

وتم إطلاق هذه السلسلة من التدريبات من خلال مشروع الإدارة الثقافية المتكاملة، الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID) لصالح وزارة السياحة والآثار بهدف إعادة تأهيل بعض الأماكن الأثرية بالقاهرة التاريخية والأقصر وتنمية المجتمعات المحلية المحيطة بها.

وفي هذا السياق، أشارت الدكتورة سها بهجت، مستشار وزير السياحة والآثار لشئون التدريب، إلى أن الوزارة تقوم بمتابعة أداء الموظفين قبل وبعد حصولهم على هذه الدورات للتأكد من تنفيذها على أكمل وجه وقياس مدى استفادتهم منها وذلك من خلال متابعة تنفيذهم للمهام الموكلة إليهم مما يساهم في تحسين جودة أدائهم مما ينعكس على الخدمات السياحية المقدمة من خلالهم.

وأوضحت أن هذه الدورات التدريبية يتم تقديمها لمختلف إدارات وقطاعات الوزارة والهيئات التابعة لها منها الاستثمار، والمشروعات، والآثار الإسلامية والقبطية واليهودية، والإدارة العامة للقاهرة التاريخية، وهيئات كل من المتحف القومي للحضارة المصرية والمتحف المصري الكبير والتنشيط السياحي.
 

السياحة والاثار USAID الارتقاء بالعنصر البشرى الاثار التدريبات التدريبية

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