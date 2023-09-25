خاص|رئيس المصريين الأحرار: ثقة المواطن في الأحزاب مفقودة والحوار الوطني أحدث حراكا

قال الدكتور عصام خليل رئيس حزب المصريين الأحرار، إن الأحزاب استفادت من الحوار الوطني جيدا فجميع اللجان النوعية تم تنشيطها وتم إعطاؤها الفرصة الكاملة لوضع مقترحات وحلول تصب في صالح الدولة المصرية، وقولا واحدا حصل حراكا في الحياة السياسية بعد الحوار الوطني الحراك سوف يستمر بناء على رؤية كل حزب وسياسته.

ثقة بين الحزب والمواطن

وأضاف “خليل” فى حوار لـ"صدى البلد، أن ثقة المواطن في الأحزاب مفقودة للأسف فرؤية بعض المواطنين أن الأحزاب على مدار الفترة الماضية لم تصنع مجدا للمواطن والمواطن معذور حقيقة وهناك أحزاب تقوم بطرح أفكار وحلول وذلك يجعلنا نرجع لمفهوم الحزب الحقيقي الذي يتمثل في توضيح الأهداف والمبادئ الخاصة به حال ظهوره في الحياة السياسية.

وتابع الدكتور عصام خليل رئيس حزب المصريين الأحرار حديثه قائلا: "حزب المصريين الأحرار ليبرالي اجتماعي مصرية بحتة تخضع لأديان السماوية والحضارة".