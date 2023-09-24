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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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الصوفية: الاحتفال بالمولد النبوي لا يقتصر على يوم معين وجائز في كل الأوقات

الطرق الصوفية
الطرق الصوفية

رد الدكتور عبدالهادي القصبي شيخ مشايخ الطرق الصوفية، على ما يتردد بشأن تحريم الاحتفال بالمولد النبوي الشريف، وذكرى ميلاد الرسول محمد- صلى الله عليه وسلم-. 

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الطرق الصوفية: الأربعاء الاحتفال بالمولد النبوى بموكب عقب صلاة المغرب

وأضاف عبدالهادي القصبي، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي، مقدم برنامج حضرة المواطن، المذاع عبر قناة الحدث اليوم، مساء اليوم الأحد، أن الاحتفال بالمولد النبوي الشريف لا يجوز في يوم أو وقت معين، ولكن الاحتفال بذكرى ميلاد الرسول- صلى الله عليه وسلم- في كل وقت وحين.

وأكد الدكتور عبدالهادي القصبي شيخ مشايخ الطرق الصوفية، أن الشعب المصري لديه تعلق من نوع خاص بالنبي محمد- صلى الله عليه وسلم-، لافتا إلى أن توقف فعاليات الصوفية؛ جاء بسبب جائحة كورونا.

وفي السياق نفسه، أشار الدكتور عبدالهادي القصبي شيخ مشايخ الطرق الصوفية، إلى أن يوم غد، الإثنين، سيشهد انطلاق فعالية للطرق الصوفية؛ احتفالا بالمولد النبوي الشريف. 

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