وكالة أونروا للاجئين الفلسطينيين: الرئيس السيسى يدافع عن حقوقنا في خطاباته

قال عدنان أبوحسنة المستشار الإعلامي لمنظمة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، إن 95% من ميزانية المنظمة عبارة عن تبرعات تطوعية، ولا أحد يحاسب أحدًا، وعندما قطعت إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب 360 مليون دولار، لم يستطع أحد أن ينطق، لأن منظومة تمويل الوكالة تعتمد على تبرعات طوعية، موضحا أن ما كان يصرف على 4 ملايين لاجئ بات يصرف على 6 ملايين لاجئ، وبالتالي الوكالة تحتاج إلى زيادة التبرعات وليس تقليصها.

وأضاف أبوحسنة خلال مداخلة عبر سكايب من غزة مع الإعلامية إيمان الحويزي في برنامج "مطروح للنقاش" على شاشة "القاهرة الإخبارية"، أن المنظمة تحاول توسيع قاعدة المانحين والحصول على تعهدات، ويساندنا في ذلك الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، والأمين العام للجامعة العربية أحمد أبوالغيط، من أجل زيادة الدعم لكل المنظمات وليس أونروا فقط.

الرئيس الوحيد

وأكد المستشار الإعلامي لمنظمة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، أن وزير الخارجية المصري سامح شكري يقوم بدور هائل ومهم، وهو خبير في شؤون الأونروا، والرئيس عبدالفتاح السيسي، الرئيس الوحيد الذي ذكر الأونروا في خطاباته تاريخيًا، وهو يركز على أهمية دور الأونروا، فالدبلوماسية المصرية عريقة في فهم دور الأونروا.

ولفت إلى أن المنظمة لديها برامج لكنها لا تحل محل الدولة، فهي تقدم خدمات صحة وتعليم وإغاثة، لكن لا يمكن أن تكون بديلا عن السلطة الفلسطينية، وهناك 80% من سكان غزة يعتمدون على المساعدات الإنسانية، فالقطاع الخاص مدمر، والدخول والخروج من غزة صعب، والتصدير معدوم، وبسبب الحرب في سوريا تم تشريد 350 ألف لاجئ فلسطيني من بين نصف مليون بسوريا.

