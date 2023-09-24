السعودية تدين الممارسات الاستفزازية للمتطرفين بـ المسجد الأقصى

أدانت وزارة الخارجية السعودية، اليوم الأحد، تكرار الممارسات الاستفزازية التي يقوم بها مجموعة من المتطرفين للمسجد الأقصى تحت حماية قوات الاحتلال الإسرائيلي.

وقالت الخارجية السعودية في بيان، إن المملكة تأسف لما تقوم به سلطات الاحتلال الإسرائيلية من ممارسات تقوض جهود السلام الدولية، وتتعارض مع المبادئ والأعراف الدولية في احترام المقدسات الدينية.

وأكدت الخارجية السعودية، على موقف المملكة الراسخ بالوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني، ودعم جميع الجهود الرامية إلى إنهاء الاحتلال والوصول لحل عادل وشامل للقضية الفلسطينية بما يمكن الشعب الفلسطيني من إقامة دولته الفلسطينية المستقلة على حدود عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.

واقتحم عشرات من المستوطنين الإسرائيليين، اليوم الأحد، ساحات المسجد الأقصى، بحراسة مشددة من قوات الاحتلال الإسرائيلي.

وواصلت قوات الاحتلال فرض إجراءاتها المشددة على أبواب الأقصى ومحيطه، وعرقلة وصول المصلين والزوار إلى باحات الأقصي.

وحسب وكالة الأنباء الفلسطينية، أفادت مصادر فلسطينية، بأن عشرات المستوطنين اقتحموا الأقصى من جهة باب المغاربة.