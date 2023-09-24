عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

السعودية تدين الممارسات الاستفزازية للمتطرفين بـ المسجد الأقصى

المسجد الأقصى
المسجد الأقصى

أدانت وزارة الخارجية السعودية، اليوم الأحد، تكرار الممارسات الاستفزازية التي يقوم بها مجموعة من المتطرفين للمسجد الأقصى تحت حماية قوات الاحتلال الإسرائيلي.

وقالت الخارجية السعودية في بيان، إن المملكة تأسف لما تقوم به سلطات الاحتلال الإسرائيلية من ممارسات تقوض جهود السلام الدولية، وتتعارض مع المبادئ والأعراف الدولية في احترام المقدسات الدينية.

وأكدت الخارجية السعودية، على موقف المملكة الراسخ بالوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني، ودعم جميع الجهود الرامية إلى إنهاء الاحتلال والوصول لحل عادل وشامل للقضية الفلسطينية بما يمكن الشعب الفلسطيني من إقامة دولته الفلسطينية المستقلة على حدود عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.

واقتحم عشرات من المستوطنين الإسرائيليين، اليوم الأحد، ساحات المسجد الأقصى، بحراسة مشددة من قوات الاحتلال الإسرائيلي.

تحذير خطير من الأردن ردا على اقتحام قوات الاحتلال المسجد الأقصى

المستوطنون يواصلون اقتحام باحات المسجد الأقصى.. لقطات مباشرة

وواصلت قوات الاحتلال فرض إجراءاتها المشددة على أبواب الأقصى ومحيطه، وعرقلة وصول المصلين والزوار إلى باحات الأقصي.

وحسب وكالة الأنباء الفلسطينية، أفادت مصادر فلسطينية، بأن عشرات المستوطنين اقتحموا الأقصى من جهة باب المغاربة.

الخارجية السعودية قوات الاحتلال الإسرائيلي فلسطين إسرائيل السعودية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

هل تعاد المباراة؟| أول تحرك من «كاف» تجاه حكم السوبر الإفريقي بعد لقطة كهربا وتعدد الأخطاء

شغل فاشل .. أول تعليق من لقاء سويدان بعد صفع ميدو عادل بالقلم

سر الحلبة بالعسل والمنشطات.. قصة الطالبة الجامعية وزوجها المسن في روض الفرج

نجاة وائل جسار وأسرته من الموت.. والفنان يطالب بأمر هام

عٓرض بـ 2 مليار جنيه يثير أزمة داخل الزمالك| مفاجأة هريدي.. البناني ينفي.. والسمري يكشف الحقائق

ذهبت لتشتري حلوي.. صاحب الـ 58 عاما يعتدي على صغيرة بحدائق القبة

مدرب كبير.. شوبير يعلن أول الراحلين عن الدوري المصري

محامي كهربا يفجر مفاجأة بشأن غرامة الزمالك

موضوعات متعلقة

بعد مصرع ضابط.. قوات حلف الناتو تستعد للتدخل في كوسوفو

العالِم الهولندي يثير الرعب.. السعودية تكشف عن مفاجأة بشأن وقوع زلزال مدمر

تعليق أمريكي صادم علي خطة زيلينسكي للسلام

ضربات قوية.. الجيش الأوكراني يشن هجمات عنيفة على روسيا

مساعد زيلينسكي السابق يكشف موعد نهاية الحرب الروسية الأوكرانية

النيجر تمنع الطائرات الفرنسية من دخول مجالها الجوي

ضابط مخابرات أمريكي يكشف عن تورط الناتو في الهجوم على مقر الأسطول الروسي

الصحة الفلسطينية: ارتفاع عدد المصابين برصاص الاحتلال الإسرائيلي لـ 5 أشخاص بغزة

ترشيحاتنا

أرخص سعر هتلاقيه.. اشتر iPhone 14 جديد بـ 24 ألف جنيه فقط

براتب 6000 جنيه.. وظائف خالية للشباب قدم الأن

97 % للهندسة 95% للفني الصحي 65% للعلوم الإدارية .. مؤشرات تنسيق الدبلومات الفنية

سخر من الأهلي على طريقة مرتضى| شوبير يفتح النار على ميدو: اتخضيت من اللي قاله

صحيفة أمريكية: تخطيط "بريكس" للإطاحة بالدولار عملية محفوفة بـ عواقب خطيرة

دوري الأبطال.. الأهلي يتفوق على سان جورج بهدف الشحات في الشوط الأول

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. اكتشاف بركة غامضة تثير الذهول بأمريكا

بألوان مبهجة .. عائشة بن أحمد تستعرض جمالها| شاهد

مصير معلمة أمريكية أخفت مخدرات في شعرها.. كيف اكتشفها الطلاب

ملابس كاجوال.. ريهام أيمن تستعرض رشاقتها بلوك مختلف.. شاهد

فيديو

خصم 25٪ في قانون التصالح.. ومفاجأة من الحكومة والبرلمان

أوفيليا| عاصفة جديدة تهدد بفيضانات وأعاصير.. وهذه أماكن خطورتها

تغني وتحتفل.. شاهد آخر فيديو لـ لقاء سويدان قبل صفع ميدو عادل

راتب خرافي.. تفاصيل عرض الشباب السعودي لضم كولر وكيف رد مدرب الأهلي؟.. فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: الجامعات التكنولوجية تحصد ثمار مجهوداتها

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: احذروا الشائعات.. تهدد الهوية المصرية

نادية صبره

نادية صبرة تكتب: الصفقة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب : التجلي الأعظم

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الحزن والهزيمة والفخر في إعصار دانيال

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: أهلا بضيف يأتي بعد صيف

هند عصام

هند عصام تكتب: الحضارة الغارقة

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: التردد مقبرة القرارات

اﻟﻤﺰﻳﺪ