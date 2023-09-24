بمكياج صاخب .. روان بن حسين تبرز سحر ملامحها

تحرص الفنانة روان بن حسين، على مشاركة جمهورها ومتابعيها احدث اطلالاتها، عبر حسابها بموقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام”.



وخطفت النجمة الكويتية، أنظار متابعيها بأنوثتها وجمالها، ومن الناحية الجمالية اعتمدت مكياج صاخب ابرز جمالها، مع تسريحة شعر جذابة بشكل لامع.

يذكر أن آخر أعمال الفنانة الكويتية روان بن حسين، كليب أغنيتها الجديدة "مالك أمل" الذي طرحته عبر قناتها الرسمية في يوتيوب، من كلمات الشاعر رفيق الدرب وألحان إبراهيم الغانم وتوزيع عمر إسماعيل، وإخراج بلال الناصر.

وطرحت الفنانة الكويتية روان بن حسين مؤخراً فيديو كليب أغنيتها الجديدة التي حملت عنوان "اختاري" عبر قناتها الرسمية في اليوتيوب.



وحققت أغنية اختاري 3,1 مليون مشاهدة بعد شهور من إطلاق كليب الأغنية الذي حمل توقيع المخرج دان حداد ولاقت الأغنية استحساناً لدى متابعيها ومحبيها.