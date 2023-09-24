علي الدين هلال يرد على جميع المشككين في الإنتخابات الرئاسية المقبلة .. فيديو

رد الدكتور علي الدين هلال، أستاذ العلوم السياسية ومقرر عام المحور السياسي بالحوار الوطني، علي جميع المشككين في نزاهة الإنتخابات الرئاسية المقبلة.

وأضاف "هلال" خلال حواره التليفزيوني في برنامج "الحياة اليوم" المذاع علي قناة "الحياة" الفضائية، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي لم يتولي الحكم بسهولة بل كانت هناك إنتخابات رئاسية صعبة وقاتلة وجاء في وقت شديد وكان بها الكثير من الاعتصامات والمظاهرات والمعرقلات ولكن حب الشعب كان أكبر من ذلك واستطاع أن ينتخب السيسي حينها.

وتابع الدكتور علي الدين هلال، أن مصر دولة كبيرة ولها ثقل ومكانة في العالم أجمع ولها دور مؤثر إقليميا ودوليا ومن الممكن أن يختلف هذا الدور من مرحلة لأخرى ولكن تبقي مصر كما هي.