خبير تربوي عن مقترح الضرب بالمدارس: ينتج طالبا "فاقد الثقة"

انتقد الدكتور تامر شوقي، الخبير التربوي وأستاذ علم النفس والتقويم التربوي بكلية التربية جامعة عين شمس، مقترح إعادة النظر في آليات عودة هيبة المعلم داخل المدارس في مصر لأداء رسالته، وذلك بمنحه صلاحيات أوسع في التأديب والعقاب، ومنها "الضرب بالعصا".

وأوضح الخبير التربوي، في تصريحات تلفزيونية، مع الإعلامي عمرو خليل، ببرنامج "من مصر" المذاع على شاشة "سي بي سي"، إنه يوجد لائحة انضباط مدرسي، وتم استخدام "التدخل العلاجي" والضرب ليس وسيلة فعالة لعلاج الخطأ.

وشدد على أن أسلوب الضرب يكون طاقة سلبية ضد المدرس والعملية التعليمية، ويربي الطلاب على العنف، مضيفًا:"الضرب هو عقوبة خاطئة ، وبلا معايير سليمة".

طالب مشوش

وواصل:" الضرب بالمدارس يخلق طالب مشوش، وفاقد لثقة في نفسه، كما يولد لديه العنف.. ما هي الجريمة التي ارتكبها الطالب ليتم التلويح له بالضرب؟.. هناك أساليب أخرى للعقاب أخرى أقوى من الضرب".