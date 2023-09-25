طريقة عمل الخُبز العربي الشامي

قدم الشيف هشام ماجد عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك ، طريقة عمل الخُبز العربى "الشامى".

المكونات:

- 3 ½ كوب طحين.

- 1 ملعقة كبيرة خميرة نشطة.

- ½ ملعقة صغيرة سكر.

- 1 ¼ كوب ماء دافئ.

- 1 ملعقة صغيرة ملح.

الطريقة:

1 - تضاف الخميرة والسكر إلى ¼ كوب من الماء الدافئ، ويقلب الخليط جيداً ثم يترك لحوالي 5 دقائق أو حتى يختمر وتظهر فقاعات الهواء أعلاه.



2 - يسكب 1 ½ كوب من الطحين في وعاء كبير، ويضاف إليه الملح ويخلط به جيداً.



3 - تضاف الخميرة ثم كوب الماء الدافئ إلى خليط الطحين، وتخلط المكونات باليد حتى يتجمع الطحين معاً.



4 - تضاف الكمية المتبقية من الطحين بالتدريج مع الاستمرار في العجن باليد حتى يتكون عجيناً لزجاً (لاصقاً).



5 - يستمر عجن العجين باليدين لمدة 8 دقائق أو حتى يصبح العجين ناعماً ومطاطى القوام.



6 - كما يمكن إضافة المزيد من الطحين فى حالة كان العجين مازال لزجاً.



7 - ينثر القليل من الطحين على الطاولة، وينقل إليه العجين ثم يُقسم إلى 10 أجزاء تُشكل على شكل كريات.



8 - ينثر القليل من الطحين مرة أخرى على الطاولة وعلى النشابة (الرشثة – الطراحة)، وتُفرد كل كرة عجين إلى دائرة متسواية بسُمك 3 مم.



9 - تُرص دوائر العجين فى صواني خبز مسطحة منثور عليها الطحين، وتغطى بمانشف مطبخ نظيفة وتترك من 30 إلى 40 دقيقة أو حتى تَختمر ويتضاعف ارتفاعها.



10- يُسخن الفرن على حرارة ساخنة.



11- تُخبز صوانى الخُبز فى الفرن من 10 إلى 13 دقيقة أو حتى ينتفخ ويأخذ اللون الذهبى الفاتح.



12- يُخرج الخُبز العربى من الفرن، ويترك على الطاولة حتى تهدأ حرارته، ثم يُرص فى صينية كبيرة ويقدم.



13- كما يمكن تركه مفروداً على الطاولة حتى يبرد تماماً، ثم يُجمع فى عدد من الأكياس النايلون ويُحفظ فى المُجمد (الفريز) ويسخن عند الحاجة إليه.