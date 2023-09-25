استمرار فعاليات البرنامج التدريبي لتنمية مهارات معلمي معاهد اللغات

تفقد الشيخ خميس محمد أحمد، رئيس منطقة الإسكندرية الأزهرية، فعاليات البرنامج التدريبي لتنمية مهارات معلمي الصفوف الأولية: (الأول والثاني والثالث) الابتدائي بمعاهد اللغات والمستمر حتى يوم الأربعاء الموافق 27/ 9/ 2023م، ببيت شباب سموحة.

ويضم البرنامج مستويات متعددة وفقًا لخطة زمنية تحددها إدارة التدريب التربوي بقطاع المعاهد الأزهرية، تلبية للاحتياجات التدريبية الحقيقية للمعلمين.

وجاء ذلك في ضوء توجيهات الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر الشريف، باتخاذ كل ما يلزم نحو مواكبة المستجدات في مجال التعليم والارتقاء بمستوى الأداء داخل المعاهد الأزهرية، وتنفيذًا لتعليمات فضيلة الشيخ أيمن عبد الغني، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، وإشراف الدكتور أحمد الشرقاوي، وكيل قطاع المعاهد الأزهرية لشئون التعليم، والشيخ خميس محمد أحمد رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الإسكندرية الأزهرية.

وحث رئيس المنطقة المتدربين على متابعة التعلم وتنمية أنفسهم ذاتيًّا قائلا: على المرء العمل على التنمية المهنية المستدامة لنفسه، ومواكبة المستحدثات، لأن عجلة التقدم تسير، وإنه إن لم تتقدم تتقادم.