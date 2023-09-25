مصرع وإصابة 11 شخصا في تصادم سيارتين بالصحراوي الشرقي بالمنيا

لقي 8 اشخاص مصرعهما وأصيب 4 آخرون، إثر وقوع حادث تصادم بين سيارة بيجو وسيارة نصف نقل بلطريق الصحراوى الشرقى القديم.

تلقت الأجهزة الأمنية بالمنيا إخطارا من غرفة عمليات النجدة يفيد بوقوع حادث تصادم بالطريق الصحراوي الشرقي القديم وأسفر الحادث عن مصرع 8 أشخاص وإصابة 3 اخرون،

ومن جهته كلف اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، اللواء أ.ح ياسر عبد العزيز السكرتير العام للمحافظة، و الدكتور محمد حسنين وكيل وزارة الصحة بالمنيا بتفقد حالة المصابين فى حادث تصادم سيارة بيجو أجرة بسيارة نصف نقل بالطريق الصحراوى الشرقى القديم بحرى نقطة إسعاف بنى حسن مركز أبوقرقاص، والذى أسفر عن 8 وفيات و 3 مصابين من محافظات المنيا و أسيوط و القاهرة و الإسكندرية .

وعلى الفور ، توجه السكرتير العام للمحافظة يرافقه وكيل وزارة الصحة و ياسر بخيت وكيل وزارة التضامن الاجتماعى والدكتور ياسر الحسينى مدير مرفق الإسعاف واللواء أ.ح هانى بدوى رئيس مركز ومدينة المنيا إلى مستشفى المنيا العام لتفقد حالة المصابين والتأكد من توفير الرعاية الطبية اللازمة لهم .

كما وجه المحافظ وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بسرعة صرف الإعانات العاجلة لأسر المتوفين والمصابين والتنسيق مع مديريات التضامن بمحافظات المصابين والمتوفين لصرف الإعانات لهم طبقا لمحل إقامة كل منهم .