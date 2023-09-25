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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

"التقنيات المعاصرة" كتاب جديد لـ فيصل صالح في معرض الكتاب

صدى البلد

‎صدر عن دار النور للنشر كتاب "التقنيات المعاصرة" للكاتب فيصل صالح، والمنتظر مشاركته في معرض القاهرة الدولي للكتاب المقبل.

‎وقال الكاتب، في تقديمه الكتاب "من أبرز التّقنيات التي دخلت إلى جميع البيوت، وفي الشّوارع، ومجالات الأعمال المختلفة ثورة المعلومات التي حدثت عندما اختُرِعَت الشّبكة العنكبوتيّة، فأصبح العالم جميعه يرتبط معاً من خلال خطّ انترنت سلكيٍّ أو لاسلكيّ؛ بحيث يُمكن لأيّ شخصٍ أن يصل إلى أيّ مكانٍ في العالم مَربوطٌ على الشّبكة المعلوماتيّة، وكلُّ ما يحتاج إليه توفُّر خدمة الإنترنت، ووجود جهازٍ يدعم هذه الخدمة"

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‎وتابع فيصل صالح: "وقد تطوّرت الأجهزة وتعدّدت الميّزات الموجودة فيها؛ لتخدم مُتطلّبات العصر، واحتياجات الإنسان المُتزايدة، ويمكن استخدام هذه الشبكة للتعلّم والاطّلاع على ثقافات الشّعوب الأُخرى التي تقطُن في الجانب الآخر من العالم.

التقنيات المعاصرة القاهرة الدولى للكتاب معرض القاهرة الدولي للكتاب فيصل صالح معرض الكتاب

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