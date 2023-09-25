مفاجأة صادمة.. iPhone 15 Pro Max يفشل في اختبار المتانة| فيديو

كشفت تقارير أن سلسلة من اختبارات السقوط التي تم إجراؤها في أستراليا أشارت إلى أن هاتف iPhone 14 Pro Max أقوى بكثير من iPhone 15 Pro Max في التحمل والمتانة.

وبحسب موقع PhoneArena فإن المحلل “زاك نيلسون” نشر مقطع فيديو على قناته JerryRigEverything على موقع يوتيوب يشير إلى أنه يجب التعامل مع iPhone 15 Pro Max نظرا لعدم تحمله للصدمات بشكل قوي.



وتتميز شاشة iPhone 15 Pro Max بمقاومتها العالية للخدوش، ولا تظهر إلا علامات مرئية عند مستوى معين، كما أن الإطار المصنوع من التيتانيوم قابل للخدش ولكن الجزء الخلفي ليس كذلك، كما أن عدسات الكاميرا مقاومة جدًا للخدوش.



يحتوي iPhone 15 Pro Max على أشرطة من التيتانيوم ولكن الهيكل الداخلي مصنوع من الألومنيوم، حيث استخدمت شركة أبل عملية ميكانيكية حرارية للحام المعدنين معًا.

كما أن الزجاج الخلفي لهاتف iPhone 15 Pro Max قابل للإزالة، مما يساعد في إمكانية الإصلاح.

وعندما قام نيلسون بثني هاتف iPhone 15 Pro Max، فانكسر الزجاج الخلفي على الفور تقريبًا، وكان هذا صادمًا لأن معظم الهواتف، وخاصة هواتف آيفون ، تصمد بشكل أفضل من هذا في اختبارات الانحناء.

ويفترض أن الزجاج الخلفي يتشقق بسهولة إما لأن التيتانيوم يتمتع بقوة شد أكبر من الألومنيوم أو لأنه ليس مرنًا مثل الألومنيوم، وبالتالي يتعرض الزجاج لكل الضغط.

ويعد الاحتمال الآخر هو أنه نظرًا لأن الزجاج عبارة عن وحدات، فقد أصبح من السهل الآن كسره، لأنه لم يعد مثبتًا على الجزء الخلفي من الهاتف، والجانب الإيجابي الوحيد هنا هو أن إصلاح الزجاج الخلفي أصبح الآن أرخص من ذي قبل.